ポパイが“殺人鬼”に　ホラー映画「ポパイ・ザ・スレイヤー・マン」日本公開決定

近年、著作権切れによってパブリックドメインとなった初期キャラクターたちが、相次いでホラー映画化されています。これまでにクマのプーさんや、「蒸気船ウィリー」版の初代ミッキーマウスを題材にした作品が話題を集めました。

そんな流れの新たなターゲットとなったのが「ポパイ」――。「ポパイ・ザ・スレイヤー・マン」が、2026年7月24日よりヒューマントラストシネマ渋谷ほか、全国劇場にて公開されることが決定しました。

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1929年にアメリカの漫画家エルジー・クリスラー・シガーによって生み出されたカートゥーン作品、及びその主人公であるポパイ。悪党を懲らしめる正義の水兵であるはずの彼が、本作では一点、残虐無比な殺戮者として覚醒します。

とある港町で語り継がれる、夜ごとに港をさまよい獲物を探し回る“船乗り”の都市伝説。それを題材にドキュメンタリー映画を制作する大学生のデクスターは、撮影と調査のために、片思い相手のオリビアや友人たちとともに港近くの廃工場へ忍び込みます。

すると遊び半分で調査を進める一同の前に伝説の船乗りが姿を現し、仲間たちを次々に惨殺していくことに。果たしてデクスターたちは廃工場から脱出できるのか、そしてオリビアがこの都市伝説に強い関心を抱いている“本当の理由”とは……。

ティーザービジュアルに映る背中はいつもの水兵服姿ですが、左右の拳には凄惨な血の跡が……。

陰鬱な雰囲気で展開される予告編では、暗がりから転がり出てくるおなじみのほうれん草缶とともに、ポパイらしき人影が登場。屈強な前腕によって若者の1人を闇に引きずり込む姿が描かれています。

原作の面影を色濃く残した凶悪な一作として描かれている本作。本国公開時には原作ファンを騒然とさせ、ホラーファンを歓喜させた問題作との呼び声も高いとのこと。

「ポパイ・ザ・スレイヤー・マン」は7月24日から、ヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国劇場にて公開です。

＜参考・引用＞

映画「ポパイ・ザ・スレイヤー・マン」公式 （@slayerpopeye）

（ヨシクラミク）



Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By ヨシクラ ミク | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026052601.html