「歴代ライダー集結したんか！みたいなコーチ陣」日本代表の練習初日動画にファン喝采「まさにオールジャパン」
2026年５月25日、北中米ワールドカップに臨む日本代表がついに始動。早川友基、大迫敬介、長友佑都、吉田麻也、渡辺剛、瀬古歩夢、菅原由勢、小川航基、堂安律、上田綺世、中村敬斗、佐野海舟、鈴木唯人と計13選手がピッチで汗を流すなか、注目されたのが豪華なコーチ陣だ。
名波浩氏、齊藤俊秀氏、前田遼一氏、長谷部誠氏、中村俊輔氏、松本良一氏（フィジカルコーチ）、下田崇氏（GKコーチ）と元日本代表戦士たちを中心とした名前が並んでおり、練習初日の動画を公開したYouTube公式チャンネル『サッカーダイジェストTV』のコメント欄には以下のような書き込みがあった。
「歴代ライダー集結したんか！みたいなコーチ陣」
「歴代の代表戦士たちがサポートに回りながら代表が繋がっていくのは本当に素晴らしい」
「スタッフも日本サッカー界レジェンドだらけで、まさにオールジャパン」
また追加招集された吉田についてもファン・サポーターは喝采。「名波、前田、中村俊輔、長谷部、吉田…コーチも含めレジェンド大集合」「吉田を招集した森保さん、そしてこの招集に応じてくれた吉田」「このタイミングのマヤヨシダはめっちゃ良いと思う」などと喜びの声が溢れていた。
中村氏をコーチに加え、吉田も招集。「今使えるものはなんでも使うってくらい総力で戦ってる感じがしていいわ」と森保一監督のマネージメントへの称賛もあった。
いよいよ世界の大舞台へ。森保ジャパンは総力戦でW杯制覇を狙う。
構成●サッカーダイジェストTV編集部
【動画】「名波、前田、中村俊輔、長谷部、吉田…」レジェンド大集合の日本代表練習初日
名波浩氏、齊藤俊秀氏、前田遼一氏、長谷部誠氏、中村俊輔氏、松本良一氏（フィジカルコーチ）、下田崇氏（GKコーチ）と元日本代表戦士たちを中心とした名前が並んでおり、練習初日の動画を公開したYouTube公式チャンネル『サッカーダイジェストTV』のコメント欄には以下のような書き込みがあった。
「歴代の代表戦士たちがサポートに回りながら代表が繋がっていくのは本当に素晴らしい」
「スタッフも日本サッカー界レジェンドだらけで、まさにオールジャパン」
また追加招集された吉田についてもファン・サポーターは喝采。「名波、前田、中村俊輔、長谷部、吉田…コーチも含めレジェンド大集合」「吉田を招集した森保さん、そしてこの招集に応じてくれた吉田」「このタイミングのマヤヨシダはめっちゃ良いと思う」などと喜びの声が溢れていた。
中村氏をコーチに加え、吉田も招集。「今使えるものはなんでも使うってくらい総力で戦ってる感じがしていいわ」と森保一監督のマネージメントへの称賛もあった。
いよいよ世界の大舞台へ。森保ジャパンは総力戦でW杯制覇を狙う。
構成●サッカーダイジェストTV編集部
【動画】「名波、前田、中村俊輔、長谷部、吉田…」レジェンド大集合の日本代表練習初日