お笑いコンビ「スリムクラブ」の真栄田賢さん（50）が、2026年5月22日にXを更新。新幹線でのエピソードを明かした。

「僕は新幹線不平等条約だと思います」

真栄田さんはXで、「新幹線で、後ろの席の60代くらいの女性に『シート倒してもよろしいでしょうか？』と聞いたら、『いいわよ』と」言われたエピソードを投稿した。

「いいわよ」の返事が「気難しそうだな」と感じたが、「僕はどうしても寝たかったので、シートをMAXに倒しました」と説明。

すると「ちょっと！ そこまで倒したら、私の権利が無くなるじゃない！」と怒られたという。

「権利？」と思いつつ、シートを「10分の3くらい」起こしたという真栄田さん。それでも「まだよ！」と言われ、「結局、10分の7で納得されました」という。

真栄田さんは「僕は新幹線不平等条約だと思いますが、女性が正しくて僕が悪いのでしょうか」と意見を求めた。

Xユーザーからは「後ろの席の人も同じ料金払ってるし後ろに人がいないなら好きにすればいいけど後ろに人がいる状態ならテーブルやらが使える範囲で配慮すべきなのでは」「いくらなんでもフルリクライニングされたら後ろの人は不愉快です... あと確実にテーブルが使用出来ないしそれも分からないのか？ 倒す権利あるなら後ろの人のテーブル利用する権利は？ なくなるよね？」「そもそも新幹線ってシート倒すのに後ろの許可いるの？ 『いやです、倒します』って言って好きなだけ倒したいな」「MAXで倒されて構わないから、MAXで倒させて欲しい」など、さまざまなコメントが寄せられている。

真栄田さんは5月24日、後日談として「おそらく俺のツイートを読んだ人が、（新幹線の絵文字）でめっちゃ笑いながら『シート倒してもいいですか笑？』っ聞いてきた。エンタの神様の時より大声で返事しました」（原文ママ）と投稿した。