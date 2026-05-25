CAGR7.9%、21社の戦略と財務を収録！ LP Information「世界急速冷凍機市場成長予測レポート（2026-2032年）」

記事ポイント 世界急速冷凍機市場は2025年の13.21億米ドルから2032年に22.47億米ドルへ拡大する予測で、年間平均成長率（CAGR）は7.9%ですIQF Tunnel FreezerやSpiral Freezerなど5種の製品タイプ、食肉・水産物・冷凍ベーカリーなど6種の用途別に市場が分析されていますJBT MarelやDaikinをはじめとする21社の財務実績・戦略動向を全14章構成で収録しています 世界急速冷凍機市場は2025年の13.21億米ドルから2032年に22.47億米ドルへ拡大する予測で、年間平均成長率（CAGR）は7.9%ですIQF Tunnel FreezerやSpiral Freezerなど5種の製品タイプ、食肉・水産物・冷凍ベーカリーなど6種の用途別に市場が分析されていますJBT MarelやDaikinをはじめとする21社の財務実績・戦略動向を全14章構成で収録しています

LP Informationが2026年5月、急速冷凍機の世界市場を体系的に分析した市場調査レポートを発表しました。

同レポートは2021年から2032年を調査対象期間とし、投資家・企業戦略担当者・業界アナリストを主な読者として想定した全14章構成となっています。

LP Information「世界急速冷凍機市場成長予測レポート（2026-2032年）」





発行：LP Information株式会社調査対象期間：2021〜2032年予測対象期間：2026〜2032年2025年市場規模：13.21億米ドル2032年市場規模予測：22.47億米ドル年間平均成長率（CAGR）：7.9%（2026〜2032年）

本レポートは、世界急速冷凍機市場の全体構造・競争環境・地域別動向・産業チェーンを14章にわたって分析しています。

製品タイプ別・用途別・地域別にセグメント化した市場データと、主要21社の財務実績および戦略動向を収録した内容です。

市場規模は2025年に13.21億米ドルに達しており、2032年には22.47億米ドルへと拡大する見通しです。

2026年から2032年にかけての年間平均成長率（CAGR）は7.9%と予測されています。

製品タイプ・用途別セグメント構成





製品タイプは「IQF Tunnel Freezer」「Non-IQF Tunnel Freezer」「Spiral Freezer」「Plate Freezer」「Others」の5カテゴリに分類されています。

用途別には「Meat & Poultry（食肉・家禽）」「Seafood & Aquatic Products（水産物）」「Fruits & Vegetables（青果物）」「Prepared Meals & Convenience Food（調理済み食品・冷凍食品）」「Frozen Bakery Products（冷凍ベーカリー）」「Others」の6カテゴリが設定されています。

各セグメントの市場シェア・価格帯・成長格差は第2章のコア市場全景で概観でき、第12章の将来市場予測で2026〜2032年の定量予測として示されています。

製品タイプと用途の2軸から市場構成を把握できる設計です。

主要21社の競争環境分析

第3章の競争環境分析では、JBT Marel、Maekawa Manufacturing、Daikin、SeilUfreezer、Linde Gas、DSI Dantech、Air Liquide、RMF Works、Kometos、Advanced Food Equipment、OctoFrost Group、Messer Group、Starfrost、Air Products、Takahashi Galilei、Tecnomac、Advanced Equipment、Heinen、Square Technology Group、Moon Environment Technology、Dalian Bingshan Groupの21社を対象に、販売量・収益・市場シェア・価格戦略が網羅されています。

市場集中度はCR3/CR5/CR10の指標で算出されており、各社の生産拠点配置・製品ポートフォリオ・M&A活動も分析対象に含まれています。

第13章では21社それぞれの財務実績（販売量・収益・価格・粗利益率）と最新戦略動向がケーススタディ形式でまとめられています。

地域別市場分析

第4〜8章では世界市場を4大地域に分け、歴史的な販売データを詳細に分析しています。

対象地域は、アメリカ州（米国・カナダ・メキシコ・ブラジル）、APAC（中国・日本・韓国・東南アジア・インド・オーストラリア）、欧州（ドイツ・フランス・英国・イタリア・ロシア）、中東・アフリカ（エジプト・南アフリカ・イスラエル・トルコ・GCC諸国）の4区分です。

各地域における製品別・用途別の売上高データが収録されており、地理的な成長格差と需要構造を把握できる構成となっています。

産業チェーン・将来予測・報告書結論

第9〜11章では、市場成長を牽引する主要要因・リスク・将来トレンド（第9章）、原材料・サプライチェーン・製造コスト構造・産業連関（第10章）、販売チャネル・流通ネットワーク・エンドユーザー像（第11章）の3テーマが分析されています。

第12章では2026〜2032年のグローバル市場規模と地域別・セグメント別の定量予測が提示されています。

21社の主要プレイヤーの財務実績と、製品タイプ5種・用途6種のセグメント別データを収録した本レポートは、2026〜2032年の7年間にわたる定量予測を基礎として、市場参入・投資配置・競争戦略の意思決定に活用できる全体像を提供しています。

LP Information「世界急速冷凍機市場成長予測レポート（2026-2032年）」の紹介でした。

よくある質問

Q. 本レポートが分析対象とする製品タイプは何種類ですか？

A. IQF Tunnel Freezer、Non-IQF Tunnel Freezer、Spiral Freezer、Plate Freezer、Othersの5カテゴリに分類されています。

各製品タイプの市場シェア・価格帯・成長見通しが収録されています。

Q. レポートで詳細分析されている主要企業数と主な収録内容は何ですか？

A. JBT MarelやDaikinをはじめとする21社が対象です。

各社の販売量・収益・価格・粗利益率の財務実績に加え、生産拠点配置・製品ポートフォリオ・M&A活動・最新戦略動向が第13章に収録されています。

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