今村聖奈が歴史的勝利

中央競馬の3歳牝馬クラシック第2弾、G1・オークスは24日に東京芝2400メートルで行われ、ジュウリョクピエロ（寺島）が制した。騎乗した今村聖奈は、女性騎手初のクラシック制覇。ネット上では、表彰式で広がった史上初の光景が話題に。大偉業だからこそ実現したワンシーンが注目を集めた。

道中は後方からレースを進めたジュウリョクピエロと22歳の今村。14番手で直線に向くと、末脚全開だ。鞍上のムチに応えてライバルを次々にかわし、最後は2着馬と4着馬の間から抜け出してフィニッシュ。今村はガッツポーズし、関係者と喜びを分かち合うと涙が浮かんだ。JRAの女性騎手初のクラシック騎乗で初制覇の大偉業だ。

レース後の表彰式には、プレゼンターとして女優の倉科カナが登場。背中がザックリ開いた大胆な黒ドレス姿で、今村を祝福した。JRA所属の女性騎手が女性ゲストから祝われる光景は史上初。東京競馬場では新鮮な光景が広がっていた。

ネット上の競馬ファンからは「なにもかもがお初」「女性ゲストから女性騎手にこうやって渡すの初めてなんだよね」「確かにこれも歴史的な出来事ですね」「今日、現場行きゃよかったな…」「華があるねー」との反応が並び、歴史的な場面に熱い視線が注がれていた。



（THE ANSWER編集部）