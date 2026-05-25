◆報知新聞社後援 男子プロゴルフツアー メジャー初戦 日本プロ選手権センコーグループカップ 最終日（２４日、滋賀・蒲生ＧＣ＝６９９１ヤード、パー７２）

左打ちの細野勇策（２３）＝三共グループ＝が１イーグル、３バーディー、３ボギーの７０で回って通算１５アンダーで逃げ切り、メジャー大会でツアー初優勝を飾った。日本ツアーでの日本勢のレフティーＶは羽川豊以来２人目で、１９９１年ダイドードリンコ静岡オープン以来３５年ぶり。自身９度目の最終日最終組で壁を突破し、５年シードを獲得した。

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涙はなかった。ウィニングパットを沈めた細野は、控えめに左拳を握った。「もう少し感情が動くかなと思ったけど、そんな余裕もなかった。１ホール１ホール必死にゴルフをしていたら、もう終わっていた」。ティーショットに苦しみながら２打差で振り切った。メジャーの舞台で手にした初優勝を、静かにかみしめた。

９度目の最終日最終組で殻を破った。昨年のロピアフジサンケイクラシックはトップと２打差で迎えた１６番パー３で池に４発入れて「１１」をたたき、２１位に沈んだ。今年の中日クラウンズも１７番のボギーで１打及ばず２位だった。この日も終盤に試練が訪れた。１５番で第１打を左崖下に曲げた。「またか…」。悪夢が脳裏をよぎった。「上を狙っていちかばちか」放った１５２ヤードの第２打は、木を越えフェアウェーへ。１メートルに寄せてパーをセーブした。

男子ツアーで、日本勢史上２人目のレフティーＶ。ツアーデビューした２０２２年から優勝争いの度に「日本勢では羽川豊以来」と騒がれてきた。「早く止めないとなと思っていた。３５（年）で止まって良かった」と満面の笑みを浮かべた。左打ちのジュニア用のクラブが少なく、小学時代は女性用のクラブを切って使った。「自分が活躍して、練習場の左用の打席が少しでも増えてくれたらいいなとずっと思っていた。左打ちを背負って、これからも頑張りたい」

先天性の心臓の持病で生後２か月で手術をした。激しい運動は制限されたため、野球を断念し６歳からゴルフを始めた。「野球は今でも好きだしやってみたかったなとは思うけど、この体格ではなかなか。今となってはゴルフで良かった」。体育の授業でプールに入るのにも医師の診断が必要だった少年は、１７７センチのレフティーに成長。志を捨てず、努力を重ね、メジャーチャンピオンになった。（高木 恵）

◆世界の主な左打ち選手 世界最高峰の米男子ツアーでは、２００３年にマイク・ウェア（カナダ）がマスターズを左打ち選手で初制覇。フィル・ミケルソン（米国）は０４、０６、１０年とマスターズで３度勝ち、０５、２１年全米プロ選手権、１３年の全英オープンも優勝。１２、１４年のマスターズを勝ったバッバ・ワトソン（米国）らも有名。

◆細野 勇策（ほその・ゆうさく）２００３年１月９日、山口・山陽小野田市生まれ。２３歳。ルネサンス大阪高出身。生後２か月のときに心臓に先天性の病気が見つかり手術。野球を諦め６歳でゴルフを始めた。小学６年時に全国小学校選手権で優勝。２１年にプロテスト合格、２２年にツアーデビュー。昨年の賞金ランキングは１９位。趣味は「ゴルフ」で、好きな食べ物は「焼き肉」。１７７センチ、７４キロ。血液型Ｏ。