■全国の25日（月）の天気

本州付近は、高気圧に覆われる見込みです。九州から東北は、晴れる所が多いでしょう。にわか雨の所はほとんどなく、日傘が活躍しそうです。沖縄は、梅雨前線が停滞するため雨が降り、雷を伴って雨脚が強まる所があるでしょう。

最高気温は、西日本や東海で30℃前後の所が多く、暑くなりそうです。熊本は33℃、佐賀では32℃まで上がる見込みです。関東や東北も24日より大幅に高くなる所が多く、低温は解消するでしょう。

なお、沖縄の八重山地方には、全国で今季初めて、熱中症警戒アラートが発表されました。気温も湿度も高く、熱中症の危険度が高まりそうです。屋内ではエアコンを適切に使用し、屋内・屋外を問わず、こまめに水分や塩分を補給するようにしてください。

【予想最低気温（前日差）】

札幌 12℃（＋2 6月上旬）

仙台 14℃（＋3 6月上旬）

新潟 16℃（＋2 6月上旬）

東京都心 18℃（＋4 6月中旬）

名古屋 18℃（±0 6月上旬）

大阪 20℃（＋1 6月中旬）

広島 21℃（±0 6月下旬）

高知 20℃（±0 6月中旬）

福岡 22℃（＋2 6月下旬）

鹿児島 23℃（±0 6月下旬）

那覇 25℃（＋1 6月中旬）

【予想最高気温（前日差）】

札幌 21℃（＋6 6月上旬）

仙台 24℃（＋8 6月下旬）

新潟 23℃（ -1 平年並み）

東京都心 27℃（＋3 6月下旬）

名古屋 30℃（＋5 7月上旬）

大阪 31℃（＋3 7月上旬）

広島 29℃（＋1 7月上旬）

高知 28℃（＋1 6月下旬）

福岡 30℃（＋3 7月上旬）

鹿児島 29℃（＋1 6月下旬）

那覇 29℃（ -1 6月上旬）

■全国の週間予報

26日も晴れる所が多いでしょう。

27日から29日にかけては、前線や低気圧の影響で、曇りや雨の所が多くなりそうです。ただ、気温は高めでムシムシしそうです。

次の週末は、晴れる所が多いでしょう。