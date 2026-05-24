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■全国の25日（月）の天気
本州付近は、高気圧に覆われる見込みです。九州から東北は、晴れる所が多いでしょう。にわか雨の所はほとんどなく、日傘が活躍しそうです。沖縄は、梅雨前線が停滞するため雨が降り、雷を伴って雨脚が強まる所があるでしょう。

最高気温は、西日本や東海で30℃前後の所が多く、暑くなりそうです。熊本は33℃、佐賀では32℃まで上がる見込みです。関東や東北も24日より大幅に高くなる所が多く、低温は解消するでしょう。

なお、沖縄の八重山地方には、全国で今季初めて、熱中症警戒アラートが発表されました。気温も湿度も高く、熱中症の危険度が高まりそうです。屋内ではエアコンを適切に使用し、屋内・屋外を問わず、こまめに水分や塩分を補給するようにしてください。

【予想最低気温（前日差）】
札幌　　　12℃（＋2　6月上旬）
仙台　　　14℃（＋3　6月上旬）
新潟　　　16℃（＋2　6月上旬）
東京都心　18℃（＋4　6月中旬）
名古屋　　18℃（±0　6月上旬）
大阪　　　20℃（＋1　6月中旬）
広島　　　21℃（±0　6月下旬）
高知　　　20℃（±0　6月中旬）
福岡　　　22℃（＋2　6月下旬）
鹿児島　　23℃（±0　6月下旬）
那覇　　　25℃（＋1　6月中旬）

【予想最高気温（前日差）】
札幌　　　21℃（＋6　6月上旬）
仙台　　　24℃（＋8　6月下旬）
新潟　　　23℃（ -1　平年並み）
東京都心　27℃（＋3　6月下旬）
名古屋　　30℃（＋5　7月上旬）
大阪　　　31℃（＋3　7月上旬）
広島　　　29℃（＋1　7月上旬）
高知　　　28℃（＋1　6月下旬）
福岡　　　30℃（＋3　7月上旬）
鹿児島　　29℃（＋1　6月下旬）
那覇　　　29℃（ -1　6月上旬）

■全国の週間予報
26日も晴れる所が多いでしょう。

27日から29日にかけては、前線や低気圧の影響で、曇りや雨の所が多くなりそうです。ただ、気温は高めでムシムシしそうです。

次の週末は、晴れる所が多いでしょう。