「男子ゴルフ・日本プロ選手権センコーグループ・カップ・最終日」（２４日、蒲生ＧＣ＝パー７２）

首位と３打差でスタート、逆転優勝での日本タイトル４冠を狙った蟬川泰果（２５）＝アース製薬＝が出はなをくじかれた。

１番パー５。２打目がグリーンオーバーし、ラフからのアプローチ（３打目）の際に、“事件”が起きた。

ウエッジをソールしたところ、芝に押されたボールが動き、リプレースせずそのままそのボールを打った。

蟬川は１番ホールアウト後、競技委員に「動いたかもしれない、映像確認を」と要求。そこで動いていたことが確認された。

このプレーについてゴルフ規則９・４ｂによると「プレーヤーが止まっている自分の球を拾い上げたり、故意に触れたり、動かす原因となった場合、そのプレーヤーは１罰打を受ける」および同１４・７ａ「プレーヤーは誤所から自分のインプレーの球をプレーしてはならない」（いずれも抜粋）に抵触したため、それぞれに１罰打がつき、計２罰打が課された。

結局４打でグリーンに乗せ、１パットで沈めたが、スコアとしてはダブルボギー。この時点で通算８アンダーとなり、首位と５打の差がついてしまった。

蟬川は３番でもボギーをたたいたが、５、６、８番でバーディー。この日のスコアをイーブンに戻して首位と５打差の９位で折り返した。