【最終結論】「才能がある人」と「凡人で終わる人」。たった1つの違いとは＜人気漫画家が教える＞

「自分にもっと才能があれば…」

誰しも一度はそう思ったことがあるだろう。活躍する同期、年下の有名人、同世代の天才…素直な称賛とは裏腹に「自分だって、本気出せばできるはず…」と思い悩んでいないだろうか。

「『才能がない』と諦める必要なんてない。」そう語るのは、“才能”をテーマにした漫画『左ききのエレン』で累計420万部超を突破した漫画家のかっぴー氏だ。現在はアニメ化・複数連載を抱える人気漫画家だが、実は誰よりも才能に苦悩し続け、25年以上『才能の正体』を考え続けてきた。今回はその“実践的な才能論”を初めてまとめた書籍『天才になれなかった全ての人へ 自分だけの武器が見つかる才能論』の中から、「あなたが持つ才能の正体」に迫る。

人気漫画家でも、「才能こじらせ歴25年」

そもそも「なんで漫画家がビジネス書を出すんだ？」と思いますよね。

答えは簡単で、私自身が、ずっと才能について悩んでたんです。漫画家と聞くと、「初めから才能があったんじゃないの？」と思われるかもしれませんが、実際は、葛藤の連続でした。「自分は才能がない」あるいは「ある程度あるけど、あの人よりはない」……毎日のように苦悩していました。

「才能とは何か」、ひいては「人生の成功とは何か」を中学生の時から考え続けたので、“才能こじらせ歴25年”以上になります。そんな私が、「才能」をテーマにした漫画が代表作になったのも面白いものですが……。

才能には「使い方」がある

まず、「才能なんかない」と困っている人にお伝えしたいのは、才能は「絶対に見つかる」ということです。

「そんなはずはない、自分は天才じゃない」と思う人もいるでしょう。私は決して綺麗事を言っているわけではありません。私は、才能には「使い方」があると思っているんです。

広告代理店に勤めていたころ、恩人の先輩に言われた“ある言葉”を紹介しましょう。

「天才っていうのは、誰の中にも“1人いるんだ”」

この言葉が心にずっと残っていました。

「天才がいるのではなく、誰の中にも“1人いる”。だからこそ、自分がその天才を引き出せるかどうか、その波長に、チャンネルに合わせられるかどうかだけなんだ」……この言い方が妙にしっくり来て、ずっと大事にしています。

「天才状態」になれ

それを自分なりに解釈したのが、今回の書籍で紹介した「天才とは“状態”である」です。イメージとしてはマリオがスターを取って無敵状態になるような、才能を最大限発揮している状態。これが、天才と呼ばれるものなのかなと私は考えています。

誤解を恐れずに言うと、私は今その天才状態にいると思うんです。他の大先生と比べたら劣るけれど、自分の持っているカードを最大限生かして、社会に求められる仕事をしている今の状態。これは、天才状態ではないかと思うのです。

「自分の才能の使い方に出会えなかった人」は、残念ながら凡人のままです。しかし大事なのは、先天的な天才でなくたって、才能の使い方に出会えさえすれば、誰だって“天才状態”になれるということです。これは希望的で、実践的な才能論だと僕は思います。

（この記事は『天才になれなかった全ての人へ 自分だけの武器が見つかる才能論』に関する特別な書き下ろし原稿です）