STARGLOW、新曲「Good Boys Anthem」のティザー映像公開！降りしきる雨のなかTAIKIとGOICHIが対峙
STARGLOWが、5月25日にデジタルリリースする新曲「Good Boys Anthem」のMVのティザー映像を公開した。
■息を呑むほどの緊迫感にあふれた映像が展開
5月3日開催の『VIVA LA ROCK 2026』で初披露され、ファンミーティングツアー『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-』でも各会場を熱狂の渦に巻き込んでいる話題の新曲「Good Boys Anthem」。
今回公開されたティザー映像は、アグレッシブなギターリフが鳴り響くトラックを背景に、降りしきる雨のなか、TAIKIとGOICHIが対峙する姿をハイスピードカメラで捉えた、息を呑むほどの緊迫感にあふれた内容となっている。
なお、5月24日20時にはティザー映像の第2弾が公開される
今作のリリースを記念し、Pre-Add / Pre-Saveやダウンロードにて豪華特典が当たるデジタルキャンペーンの実施も行われる。
STARGLOWは、「Good Boys Anthem」も収録される3rdシングル「Drivin’ My Life」を7月22日にリリースする他、7月29日には自身初となるライブBlu-ray＆DVD『STARGLOW DEBUT SHOWCASE “Wish upon a star”』をリリース。
現在開催中のファンミーティングツアー『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-』の追加公演を、8月1・2日に神奈川・横浜アリーナ、8月8・9日に兵庫・GLION ARENA KOBEで行う。
■リリース情報
2026.05.25 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Good Boys Anthem」
2026.07.22 ON SALE
SINGLE「Drivin’ My Life」
2026.07.29 ON SALE
Blu-ray＆DVD『STARGLOW DEBUT SHOWCASE “Wish upon a star”』
■【画像】「Good Boys Anthem」リリースカレンダー
■関連リンク
STARGLOW OFFICIAL SITE
https://starglow.tokyo/