STARGLOW、新曲「Good Boys Anthem」のティザー映像公開！降りしきる雨のなかTAIKIとGOICHIが対峙

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STARGLOWが、5月25日にデジタルリリースする新曲「Good Boys Anthem」のMVのティザー映像を公開した。

■息を呑むほどの緊迫感にあふれた映像が展開

5月3日開催の『VIVA LA ROCK 2026』で初披露され、ファンミーティングツアー『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-』でも各会場を熱狂の渦に巻き込んでいる話題の新曲「Good Boys Anthem」。

今回公開されたティザー映像は、アグレッシブなギターリフが鳴り響くトラックを背景に、降りしきる雨のなか、TAIKIとGOICHIが対峙する姿をハイスピードカメラで捉えた、息を呑むほどの緊迫感にあふれた内容となっている。

なお、5月24日20時にはティザー映像の第2弾が公開される

今作のリリースを記念し、Pre-Add / Pre-Saveやダウンロードにて豪華特典が当たるデジタルキャンペーンの実施も行われる。

STARGLOWは、「Good Boys Anthem」も収録される3rdシングル「Drivin’ My Life」を7月22日にリリースする他、7月29日には自身初となるライブBlu-ray＆DVD『STARGLOW DEBUT SHOWCASE “Wish upon a star”』をリリース。

現在開催中のファンミーティングツアー『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-』の追加公演を、8月1・2日に神奈川・横浜アリーナ、8月8・9日に兵庫・GLION ARENA KOBEで行う。

■リリース情報

2026.05.25 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Good Boys Anthem」

2026.07.22 ON SALE

SINGLE「Drivin’ My Life」

2026.07.29 ON SALE

Blu-ray＆DVD『STARGLOW DEBUT SHOWCASE “Wish upon a star”』

■【画像】「Good Boys Anthem」リリースカレンダー

■関連リンク

STARGLOW OFFICIAL SITE

https://starglow.tokyo/