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期間工の現実！工場転職のプロが「トヨタなのに辞める人が結構います」と明かす退職理由

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工場転職のプロ・ケンシロウ氏が自身のYouTubeチャンネルで「【トヨタ期間工】実は“これ”で辞める人が多いです｜仕事内容が原因じゃない理由」を公開した。動画では、安定して稼げるイメージがあるトヨタ自動車の期間工において、途中で辞めてしまう人が多い理由について、ランキング形式で解説している。



ケンシロウ氏はまず、トヨタが「6年連続“世界1位”の販売台数」を誇る大企業であり、ボーナスや年収が高く安定している点を説明。しかし、入社前には給与や労働条件といった「対価の部分しか見えない」ため、入社後に理想と現実のギャップを感じて辞める人が一定数いると指摘した。



退職理由の第5位は「人間関係」、第4位は「配属ガチャ」だという。これらは配属されるまで実態が分からず、最初は作業についていけずに不安を覚えることもある。しかし、ケンシロウ氏は「1週間後や3ヶ月後ってついていけてる」と述べ、人間の適応能力によって克服できると語る。第3位の「体力がもたない」については、1日に2万～3万歩も歩く職場があり筋肉痛になるものの、いずれ慣れると説明。第2位には、他業種からの転職者が直面しやすい「夜勤で崩れてしまう」ことを挙げたが、深夜手当が「初年度の年収500万円オーバー」を実現する要因であるとも補足した。



そして、退職理由の第1位として「目的がない人」を挙げた。短期離職を繰り返す人は働く目的が定まっておらず、「終わりのないマラソンを走っているのと同様」だと指摘。「家族を支える為に頑張ろう」「自分の夢を叶える為に頑張ろう」といった目的意識を持つことが、仕事を長く続ける秘訣だと力説した。



最後にケンシロウ氏は、辞める要素を事前に理解した上で就職を判断してほしいと語り、視聴者が次のステップへ進むための前向きなメッセージを送って動画を締めくくった。