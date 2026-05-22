戸田恵梨香、夫・松坂桃李と“作っている”もの明かす はにかみながら「積極的に参加してくれている」
俳優の戸田恵梨香（37）が、22日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に初出演。夫・松坂桃李（37）と自宅で“作っている”ものを明かした。
【写真】松坂桃李＆戸田恵梨香、寄り添う2ショット
戸田は純白の衣装で登場。黒柳徹子から初登場の心境について聞かれると「うれしいです。ずっとずっと徹子さんにお会いしたいと思っていましたので、尊敬する方で、ずっと追い続けて、今回お会いできてよかったです」と話した。
子どもの頃に毎週、家族で餃子を作っていることを明かした戸田。徹子が今は誰と作っているのかを聞くと「夫と作っています」と、はにかみながら語った。
徹子が「そういうのやってくださる方なの？」と聞くと、戸田は「積極的に参加してくれています」と話した。
戸田と松坂は、2020年12月10日に結婚を発表。23年5月に第1子出産を公表した。
【写真】松坂桃李＆戸田恵梨香、寄り添う2ショット
戸田は純白の衣装で登場。黒柳徹子から初登場の心境について聞かれると「うれしいです。ずっとずっと徹子さんにお会いしたいと思っていましたので、尊敬する方で、ずっと追い続けて、今回お会いできてよかったです」と話した。
子どもの頃に毎週、家族で餃子を作っていることを明かした戸田。徹子が今は誰と作っているのかを聞くと「夫と作っています」と、はにかみながら語った。
徹子が「そういうのやってくださる方なの？」と聞くと、戸田は「積極的に参加してくれています」と話した。
戸田と松坂は、2020年12月10日に結婚を発表。23年5月に第1子出産を公表した。