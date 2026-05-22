開催：2026.5.22

会場：エンゼルスタジアム

結果：[エンゼルス] 2 - 3 [アスレチックス]

MLBの試合が22日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとアスレチックスが対戦した。

エンゼルスの先発投手はホセ・ソリアーノ、対するアスレチックスの先発投手はルイス・セベリーノで試合は開始した。

1回裏、3番 ノーラン・シャヌエル 7球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでエンゼルス得点 LAA 2-0 ATH

6回表、3番 ニック・カーツ 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 LAA 2-1 ATH

7回表、8番 ダレル・ハネズ 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 LAA 2-2 ATH

10回表、6番 ザカリー・ゲロフ 初球を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでアスレチックス得点 LAA 2-3 ATH

試合は2対3でアスレチックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はアスレチックスのジョエル・クーネルで、ここまで1勝1敗4S。負け投手はエンゼルスのライアン・ゼファジャンで、ここまで2勝2敗1S。アスレチックスのライターにセーブがつき、0勝1敗4Sとなっている。

ここまでエンゼルスは17勝34敗で9.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区5位。一方アスレチックスは26勝24敗で（ア・リーグ）西地区1位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-22 13:44:12 更新