TXTボムギュの“ユニクロコーデ”に「ハイブラにしか見えない」「シンプルなのにかっこいい」と反響

【写真】スタイルが際立つ！ボムギュのシンプルコーデ【動画】ユニクロ明洞店を訪問したTXTボムギュ

TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー／TXT）のBEOMGYU（ボムギュ）が、UNIQLO（ユニクロ）コーデを披露。「かっこよすぎる」と話題になっている。

■ユニクロのシンプルコーデで際立つTXTボムギュのスタイル

5月19日、韓国・ソウル行われた「ユニクロ明洞店」のプレオープンイベントに出席したボムギュは、自身のInstagramにてオフショットを公開した。

イベントには、チャコールグレーの五分袖シャツをパンツインした、シンプルなワントーンコーデで登場し、洗練された雰囲気を放った。2枚目の全身ショットでは、ボムギュのスタイルの良さが際立っている。

SNSでは、「ボムギュがきるとユニクロも高級ブランドに見える」「イケメンが際立つな」「シンプルなのにかっこいい！」「ハイブラシャツにしか見えない」「なんでも着こなしちゃうね」「ボムギュの顔面が強すぎる」などの声が上がっている。

■動画：「ユニクロ明洞店」を訪問したTXTボムギュ