サイゼリヤの人気メニュー、「フォッカチオ」と「カルボナーラ」の写真。でも、この写真、何かが変なような……。あなたはこの写真の「違和感」に気づけますか？（イトモス研究所所長 小倉健一）

一見、普通の

「フォッカチオ」に見えるが…

サイゼリヤと言えば、低価格で高品質なイタリアンを提供するファミリーレストランの代名詞だ。目の前には、いつもの濃厚そうなソースと黒コショウが食欲をそそるカルボナーラ、そしてその横にはフォッカチオが添えられている。誰もが知る、見慣れた安心の光景である。

だが、一見するといつも通りなのに、どこか引っかかる。何かが足りないのか、それとも余計なものが混ざっているのだろうか。

ちょうど、サイゼリヤの料理を待つ間でおなじみの「間違い探しクイズ」に似ている。左右のイラストを比較して微妙な違いを当てるシンプルな遊びだが、大人でも手こずるほどの難しさで有名だ。隅々まで目を凝らさなければ全問正解は難しい。それだけに最後の1箇所を突き止めたときの快感はたまらない。

この写真もまた、間違い探しのようなものだ。普段の光景に見えて、確実におかしな部分が存在する。日常の風景に紛れ込んだ、奇妙な違和感を見つけ出してみてほしい。

細部までじっくりと比較すれば、隠されていた答えが浮かび上がってくるだろう。その瞬間に、世界の見え方がガラリと変わるはずだ。

さて、この違和感の正体が、あなたには見抜けるだろうか。

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