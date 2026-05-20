東京ディズニーシー・ホテルミラコスタの中国料理レストラン「シルクロードガーデン」では、「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」の世界観を楽しめるスペシャルメニューが2026年7月7日（火）から8月24日（月）までの期間限定で登場します。

今回は、ランチタイムに提供される「カントニーズランチ」と「スペシャルドリンク」をまとめて紹介します！

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ「シルクロードガーデン」“ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！”スペシャルメニュー

販売店舗：東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ「シルクロードガーデン」

販売期間：2026年7月7日（火）〜 2026年8月24日（月）

“ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！”カントニーズランチ

価格：7,800円

提供時間帯：ランチ

※ご利用時間は120分といたします。

【メニュー内容】

・前菜

・中国蒸しパン

・彩り野菜の干し貝柱あんかけ

・帆立貝とスズキの炒め

・阿波尾鶏のスチーム 香味野菜とともに

・杏仁香るライチームース 桃とフロマージュ・ブランのジェラート

前菜や中国蒸しパン、種類豊富なメイン料理が一度に楽しめる、大満足のランチコースです。

お食事の最後には、満天の星空とダッフィー＆フレンズのモチーフがあしらわれたロマンチックなデザートプレートをお楽しみいただけます。

“ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！”スペシャルドリンク

価格：1,600円

提供時間帯：ランチ

マスカットジュースやグァバジュースをベースに、ピンクグレープフルーツシロップやパッションフルーツシロップ、ライムジュースなどのさわやかな酸味も感じられるドリンクです。

ソーダのシュワッとした口当たりに、ミックスベリーやミント、ブルーアラザンがトッピングされ、見た目にも涼しげ。

夏にふさわしい、さっぱりとした味わいの一杯に仕上がっています。

ダッフィーたちの青色探しの旅のストーリーを感じながら、優雅なランチタイムを過ごせるメニュー。

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ「シルクロードガーデン」“ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！”スペシャルメニューの紹介でした。

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