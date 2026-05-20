星空モチーフのデザートや爽やかドリンク！東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ「シルクロードガーデン」“ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！”スペシャルメニュー
東京ディズニーシー・ホテルミラコスタの中国料理レストラン「シルクロードガーデン」では、「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」の世界観を楽しめるスペシャルメニューが2026年7月7日（火）から8月24日（月）までの期間限定で登場します。
今回は、ランチタイムに提供される「カントニーズランチ」と「スペシャルドリンク」をまとめて紹介します！
東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ「シルクロードガーデン」“ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！”スペシャルメニュー
販売店舗：東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ「シルクロードガーデン」
販売期間：2026年7月7日（火）〜 2026年8月24日（月）
“ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！”カントニーズランチ
価格：7,800円
提供時間帯：ランチ
※ご利用時間は120分といたします。
【メニュー内容】
・前菜
・中国蒸しパン
・彩り野菜の干し貝柱あんかけ
・帆立貝とスズキの炒め
・阿波尾鶏のスチーム 香味野菜とともに
・杏仁香るライチームース 桃とフロマージュ・ブランのジェラート
前菜や中国蒸しパン、種類豊富なメイン料理が一度に楽しめる、大満足のランチコースです。
お食事の最後には、満天の星空とダッフィー＆フレンズのモチーフがあしらわれたロマンチックなデザートプレートをお楽しみいただけます。
“ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！”スペシャルドリンク
価格：1,600円
提供時間帯：ランチ
マスカットジュースやグァバジュースをベースに、ピンクグレープフルーツシロップやパッションフルーツシロップ、ライムジュースなどのさわやかな酸味も感じられるドリンクです。
ソーダのシュワッとした口当たりに、ミックスベリーやミント、ブルーアラザンがトッピングされ、見た目にも涼しげ。
夏にふさわしい、さっぱりとした味わいの一杯に仕上がっています。
ダッフィーたちの青色探しの旅のストーリーを感じながら、優雅なランチタイムを過ごせるメニュー。
東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ「シルクロードガーデン」“ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！”スペシャルメニューの紹介でした。
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