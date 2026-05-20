◆東都大学野球春季リーグ戦最終週第２日▽東洋大６ｘ―５中大（２０日・神宮）

負ければ最下位が確定する東洋大が崖っぷちから首の皮一枚、生き残った。サヨナラ勝ちで１勝１敗のタイに持ち込み、２２日の３回戦に持ち込んだ。

１点ビハインドで迎えた９回裏、ともに代打の福正吉外野手（３年＝国士舘）と染田棟煌外野手（２年＝修徳）が連打で無死一、二塁とすると、井上大監督は９番の浅嶋大和内野手（３年＝九州国際大付）にヒッティングの強攻策を指示。これが奏功して無死満塁とすると、マウンド上の東恩納蒼投手（３年＝沖縄尚学）の暴投で同点に追いついた。その後、１死満塁で３番・山田隼外野手（４年＝木更津総合）がフルカウントから低めのカットボールをとらえ、左前にサヨナラ打を放ち、劇的に勝利を決めた。

山田は「下級生が結構頑張ってくれていて、４年生の自分がなんとかカバーしたい気持ちがありました。チームとして、リーグ戦を通して最後まで諦めない中で、成長してきている部分もある。最終戦、絶対諦めないという気持ちを持って金曜日やりたい」と意気込んだ。

井上監督も「もう開き直りですよ。入れ替え戦を覚悟でやっていますから。選手一人一人が自信につなげてほしいし、自信につなげなきゃいけないと思う」とナインの奮闘をたたえていた。（加藤 弘士）