お笑い芸人のケンドーコバヤシ（53）が19日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（火曜深夜24・59）に出演。スマホ置き忘れエピソードを繰り広げた。

「初めてスマホの置き忘れをやってしまいまして」と切りだしたケンコバ。大阪・心斎橋の地下街「クリスタ長堀」のトイレの個室に入り、横の台にスマホを置いたまま退出した。200メートルほど先の店でスマホ決済をしようとしてないことに気づき、「ヤバい！トイレや」と慌てて戻ったという。

個室2部屋のうち自身が入っていたほうだけが使用中で、「申し訳ないけど、コミュニケーション取ってみようかなと思って」と、ドアをノック。1度目は無視され、2度目もノック音すら返って来なかった。

「そら怖いな、ノックしてくるなんて…と思って、言うたんです。“すみません、実は僕、中にスマートフォンを置き忘れてしまったようで、横の台にありませんかね？”。無音なんですよ」と、中の人からの反応はいっこうにないと説明した。

それでも粘り強く「もしなかったら、2回ノックしてもらっていいですかね」と頼んだが、反応なし。だがその後、ドアの下のすき間から出てきた。「あ、すみません！ありがとうございます、って言うた時に、僕ビックリしたんですけど」と前置きし、「あのねえ…白い、細い、マニキュア…」とスマホを差し出してくれた指が予想外の見た目だったことを明かした。

「分からないですよ、女性なのか女装の方なのか。女子トイレが込んでたから我慢できず男子トイレに入った女性なのか。それとも女装家が着替えてたのか…」と想像を巡らせた。

その上で、「やれることと言えば、“今から僕、立ち去りますけども。この発言が何のプラスになるか分からないですけど、今トイレには無人です。失礼します！”言うて、とりあえす出てたんです。これが最適やったかなとは思うんですけど」と振り返った。

ケンコバは「細い指やったから女性やとは思うんですけどね」と語り、千原ジュニアも「なんやろね。女子トイレがいっぱいで辛抱たまらず…っていうのは昔はよくあった大阪のオバハンあるある。“今だけオッサン”言うてな」と推測していた。