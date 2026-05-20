5.4億フォロワーのネットワークで京都体験を世界へ！ Nazuna「PPP STUDIOとの業務提携」

記事ポイント 京都の町家旅館「Nazuna」がTikTokクリエイターマーケティング企業PPP STUDIOと業務提携を締結クリエイター投稿によるTikTok動画が合計13万8,100回以上再生され、実際の予約増加につながっている2,000組超・総フォロワー5.4億人のクリエイターネットワークを活用した宿泊体験の世界発信が始まる 京都の町家旅館「Nazuna」がTikTokクリエイターマーケティング企業PPP STUDIOと業務提携を締結クリエイター投稿によるTikTok動画が合計13万8,100回以上再生され、実際の予約増加につながっている2,000組超・総フォロワー5.4億人のクリエイターネットワークを活用した宿泊体験の世界発信が始まる

京都の歴史的な町家や旅館を再生した宿泊施設を展開するNazunaが、TikTokクリエイターマーケティング事業を手がけるPPP STUDIOと業務提携契約を締結します。

所属・提携クリエイター2,000組超、総フォロワー数5.4億人超のネットワークを持つPPP STUDIOとの連携により、Nazunaの宿泊体験を国内外へ映像で発信する体制が整います。

インバウンド需要が回復するなか、”フレンドリーラグジュアリー”な京都滞在の魅力が世界規模で広まりそうです。

Nazuna「PPP STUDIOとの業務提携」





提携先：PPP STUDIO株式会社提携形態：業務提携契約提携開始：2026年5月20日発表発表元：株式会社Nazuna（代表取締役：渡邊 龍一）

Nazunaは、京都の歴史的建造物を再生した宿泊施設「Nazuna」シリーズを展開する旅館ブランドです。

「Nazuna 京都 二条城」「Nazuna 京都 御所」が『ミシュランガイド京都・大阪』で3パビリオンを獲得し、「Nazuna 京都 椿通」はおもてなしセレクション金賞を受賞しています。

2025年5月には関東初進出となる「Nazuna 箱根 宮ノ下」を開業し、同年秋には町家以外の建物を再生した「Nazuna 京都 西本願寺」も開業しました。

PPP STUDIOはTikTokをはじめとするショートムービープラットフォームでクリエイターのマネジメントとマーケティングを手がける企業です。

所属・提携クリエイターは2,000組を超え、総フォロワー数は5.4億人を突破しています。

今回の業務提携により、NazunaはPPP STUDIOのクリエイターネットワークを通じて宿泊施設の魅力を映像コンテンツとして国内外へ届けます。

業務提携の役割分担

Nazunaは宿泊ゲストやキャンペーン応募者を対象としたクリエイタースカウト業務を担当し、TikTok GOプログラムへの参画支援も行います。

タイアップ案件では宿泊施設・食事などのコンテンツ拠点として施設を提供し、宿泊施設の営業・プロモーション活動も継続します。

PPP STUDIOはTikTok GOプログラムを通じたクリエイターのマネジメント業務と投稿コンテンツのディレクションを担当し、企業・ブランド・宿泊施設向けタイアップ案件の獲得・進行管理を一括して行います。

両社は透明性の高い収益シェアモデルのもとで協業体制を構築します。

実際のTikTok投稿と反響

提携に先立ち、すでにクリエイターによるTikTok投稿が実施され、宿泊体験を伝えた動画が国内外で大きな反響を呼んでいます。





「Nazuna 京都 椿通」での宿泊体験を発信したTikTok動画は105,700回再生を記録し、実際の予約増加にもつながっています。

おもてなしセレクション金賞を受賞したこの施設の滞在シーンが、クリエイターの視点でリアルに映像化されます。





「Nazuna 京都 西本願寺」の宿泊体験動画は32,400回再生されています。

2025年秋に開業したこの施設は、Nazunaとして初めて町家以外の歴史的建物を再生した宿泊施設です。

2本の動画合計で138,100回を超える再生数が、提携前の試験的な取り組みで達成されます。

PPP STUDIOのクリエイターネットワーク





PPP STUDIOは「才能をぶちあげよう」をビジョンに掲げ、ショートムービープラットフォームで活躍するクリエイターのサポートとマネジメント事業を展開しています。

クリエイター自身のブランド立ち上げやタイアップ広告の営業活動など、個人クリエイターの活動全般を支援しており、所属・提携クリエイターは2,000組超、総フォロワー数は5.4億人を突破しています。

NazunaはこのネットワークをTikTok GOプログラムを通じて活用し、宿泊施設の認知拡大と予約促進を図ります。

ミシュランガイドで3パビリオンを獲得した「Nazuna 京都 二条城」「Nazuna 京都 御所」をはじめ、京都各所と箱根に展開するNazunaの施設群が、5.4億人超のフォロワーを持つクリエイターたちの発信拠点となります。

歴史的建造物に宿泊するという体験の魅力が、ショートムービーの形で国内外の旅行者へ届く環境が整います。

Nazuna「PPP STUDIOとの業務提携」の紹介でした。

よくある質問

Q. Nazunaの施設はどのような評価を受けていますか？

A. 「Nazuna 京都 二条城」と「Nazuna 京都 御所」が『ミシュランガイド京都・大阪』で3パビリオンを獲得しています。

「Nazuna 京都 椿通」はおもてなしセレクション金賞を受賞しており、2025年5月開業の「Nazuna 箱根 宮ノ下」を含め複数施設が展開されています。

Q. PPP STUDIOのクリエイターネットワークはどの規模ですか？

A. 所属・提携クリエイターは2,000組を超え、総フォロワー数は5.4億人を突破しています。

TikTokをはじめとするショートムービープラットフォームでの実績を持ち、企業向けタイアップ案件の獲得・進行管理も手がけています。

Q. 業務提携前に実施されたTikTok投稿の反響はどの程度ですか？

A. 「Nazuna 京都 椿通」の宿泊体験動画が105,700回、「Nazuna 京都 西本願寺」の動画が32,400回再生されており、合計138,100回超の再生数が記録されています。

いずれの動画も実際の宿泊予約増加につながったことが確認されています。

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