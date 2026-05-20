【スタバ新作】“もったいないバナナ”を活用した、コーヒー香る大人の『バナナ アフォガート フラペチーノ』誕生
スターバックスは、新作ビバレッジ『バナナ アフォガート フラペチーノ』を27日から全国の店舗で発売する。日本上陸30周年企画「コーヒーって、飲みもの以上だ。−WHY NOT COFFEE?」第2弾として展開し、“とろける時間への逃避行”をテーマにした1杯となる。
【画像】とろける時間への逃避行…『バナナアフォガードフラペチーノ』
今回登場する『バナナ アフォガート フラペチーノ』は、バナナ果肉の濃厚な甘さと、エスプレッソ由来の香ばしさを組み合わせたアフォガート風フラペチーノ。新生活や仕事の合間など、日常から少し距離を置くような時間をイメージして開発されたという。
カップの底には、表皮の傷やサイズなどの理由から規格外として扱われる「もったいないバナナ」の果肉を使用。ミルクにバナナパウダーとクリームベースを加えたフラペチーノに、エスプレッソショットとクラシックシロップを合わせたエスプレッソソースを重ねることで、バナナのコクある甘さとコーヒーの香りが重なり合う仕立てとなっている。
同商品では、味に問題がないにもかかわらず流通の規格に合わず廃棄対象となるバナナを活用。食品ロス削減につながる取り組みの一環としても位置付けられている。自然の恵みを無駄なく活かしながら、商品価値へとつなげた点も特徴だ。
スターバックスは今回の企画について、「コーヒーって、飲みもの以上だ。−WHY NOT COFFEE?」の考え方のもと、コーヒーを単なる嗜好品ではなく、気持ちをほどいたり、思考を切り替えたりするきっかけとして届けたいとしている。30周年の節目となる2026年は、ラテやフラペチーノを含め、より自由なかたちでコーヒー体験を提案していく。
また発売にあわせて、期間限定の「逃避スケジュールステッカー」も配布。「15：00−16：45戦略的休息」など、“逃避時間”を肯定するメッセージを盛り込んだ内容で、忙しい日々の中でひと息つく時間を後押しする企画となる。なくなり次第終了予定。
さらに、モバイルオーダー＆ペイではエスプレッソショット追加カスタマイズを無料で楽しめるキャンペーンも実施する。コーヒーの苦味や香りをより強く味わいたい人向けのアレンジとして提案する。
■商品概要 価格はすべて税込
『バナナ アフォガート フラペチーノ』Tallサイズのみ
＜持ち帰り＞687円 ＜店内利用＞700円
販売期間：5月27日〜
※一時的な欠品、早期販売終了の場合あり
モバイルオーダー＆ペイキャンペーン期間：5月27日〜6月21日
取扱店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）
【画像】とろける時間への逃避行…『バナナアフォガードフラペチーノ』
今回登場する『バナナ アフォガート フラペチーノ』は、バナナ果肉の濃厚な甘さと、エスプレッソ由来の香ばしさを組み合わせたアフォガート風フラペチーノ。新生活や仕事の合間など、日常から少し距離を置くような時間をイメージして開発されたという。
同商品では、味に問題がないにもかかわらず流通の規格に合わず廃棄対象となるバナナを活用。食品ロス削減につながる取り組みの一環としても位置付けられている。自然の恵みを無駄なく活かしながら、商品価値へとつなげた点も特徴だ。
スターバックスは今回の企画について、「コーヒーって、飲みもの以上だ。−WHY NOT COFFEE?」の考え方のもと、コーヒーを単なる嗜好品ではなく、気持ちをほどいたり、思考を切り替えたりするきっかけとして届けたいとしている。30周年の節目となる2026年は、ラテやフラペチーノを含め、より自由なかたちでコーヒー体験を提案していく。
また発売にあわせて、期間限定の「逃避スケジュールステッカー」も配布。「15：00−16：45戦略的休息」など、“逃避時間”を肯定するメッセージを盛り込んだ内容で、忙しい日々の中でひと息つく時間を後押しする企画となる。なくなり次第終了予定。
さらに、モバイルオーダー＆ペイではエスプレッソショット追加カスタマイズを無料で楽しめるキャンペーンも実施する。コーヒーの苦味や香りをより強く味わいたい人向けのアレンジとして提案する。
■商品概要 価格はすべて税込
『バナナ アフォガート フラペチーノ』Tallサイズのみ
＜持ち帰り＞687円 ＜店内利用＞700円
販売期間：5月27日〜
※一時的な欠品、早期販売終了の場合あり
モバイルオーダー＆ペイキャンペーン期間：5月27日〜6月21日
取扱店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）