◆米大リーグ ロイヤルズ１―７レッドソックス（１９日、米ミズーリ州カンザスシティー＝カウフマンスタジアム）

レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が１９日（日本時間２０日）、敵地・ロイヤルズ戦の６回に代打で出場し、右中間への二塁打を放った。その後も指名打者で試合に出場し続けたが快音響かず３打数１安打だった。

２試合ぶりにスタメンを外れた吉田だったが、１点をリードした６回１死で代打出場。カウント１ボール、２ストライクから右腕・シュライバーの４球目の低めのチェンジアップをうまくすくい上げてはじき返すと、ワンバウンドで右中間フェンスに当たり、二塁打となった。その後の２打席は空振り三振、二ゴロに倒れた。

この日は、相手先発が左腕のファルターだったため、ベンチスタート。今季４８試合目で、スタメン出場は２１試合のみ。出場は３２試合目で、外野手の戦力が充実していることで１６試合の欠場もあって厳しい立場だが、５月に入ってアンソニーが負傷者リスト（ＩＬ）に入ってからは出場機会も増えている。

打率は２割６分２厘だが、ここまでチームの４８試合、出場した３２試合で本塁打はなし。３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）では、１次ラウンドの７日韓国戦、８日オーストラリア戦（ともに東京ドーム）と２本塁打を放った吉田だが、レッドソックスに戻ってからはなかなか長打が出ていない。吉田はメジャーで２２年以降１５、１０、４本塁打を放っている。