これがウェアラブルデバイス？ 画面がないGoogle Fitbit Airは本当に使えるのか

健康管理やトレーニングの効果をチェックするために普段からスマートウォッチやスマートバンドを着用している人は多いと思いますが、どこまで着けていますか？

例えば、会社では着けていても社外の打ち合わせでは見た目を気にして着けなかったり、寝るときは邪魔になって外してしまったり、意外と外していることも多いのではないでしょうか。ただ、就寝時は装着していないと睡眠ログがチェックできないなど不都合もありますよね…。

それならば、と常に着けていられるように“ディスプレイをなくしてしまった”スマートバンド、もといフィットネスアクティビディトラッカーバンドがGoogleから登場！ 5月26日より「Google Fitbit Air」（1万6800円）が発売。現在Googleストアにて予約を受付中です。

ディスプレイをなくしたことでセンサーとバンドのみのシンプルな構造になり、出っぱりも少なく装着感は実に快適。重さもわずか約12g（バンド装着時）なので着けているのを忘れてしまうほど。さりげなく装着しているだけで健康管理やトレーニング補助をしてくれるのがこのトラッカーの強みです！

ディスプレイがないので計測したデータはアプリを介してスマホやタブレットなどでチェックすることになりますが、トレーニングなどの活動中はデータを気にする必要がないので逆に集中できるというメリットも。もちろん、スマートウォッチと違ってメッセージ通知やキャッシュレス決済などの機能は備えておらず、あくまでもフィットネスやヘルスチェックに特化したデバイスという位置付けになります。

ぺブルと呼ばれる本体には光学式心拍数モニター、赤外線センサー、温度センサー、3軸加速度計などの複数のセンサーを備えており、心拍数、血中酸素ウェルネス（SpO2）、心拍変動（HRV）、皮膚温度の変動などの計測が可能。

バッテリー駆動時間は最長7日間と長持ちなので毎日充電しなければならないというストレスは一切ナシ。5分の充電で1日分駆動する急速充電にも対応しています。また、水深50mまでの防水性・耐水性を備えているため汗や雨、シャワーなどで濡れても問題ありません（ただし、摩耗や環境の影響で低下、消失する場合があります）。

▲「アクティブ バンド」

なお、バンドはObsidian（黒）、Lavender（水色）、Berry（赤）、Fog（薄い灰色）の4色の中から選べるほか、濡れに強いシリコン製の「アクティブ バンド」（5499円）や高級感のある「プレミアム モダンバンド」（7859円）の付け替えバンドも用意されています。

▲「プレミアム モダンバンド」

スマホでデータを見るためのアプリも「Fitbit アプリ」から「Google Health アプリ」へと刷新され、順次自動で更新される予定。

複数のデバイスで包括的にデータを集積できるため、例えばトレーニング中は液晶搭載のスマートウォッチでデータをチェックして、寝るときにだけ「Google Fitbit Air」を装着して睡眠データを収集するという使い分けも。ちなみに「Google Health アプリ」はAndroid（11以降）とiOS（16.4以降）の両方に対応しています。

「Google Health アプリ」ではデータが「今日」「睡眠」「フィットネス」「健康」の4つの項目で管理され、例えば「今日」では歩数（距離）や消費カロリーなどを、「睡眠」では睡眠時間やスコアなどをチェックできます。

さらに月額1500円（年額1万3000円）のサブスク「Google Health Premium」に加入すればAIがフィットネスプランを組み立てたり、健康のために役立つアドバイスをくれたり、パーソナルコーチになってくれる「Google Health コーチ」を利用することも可能。いつでも相談できるコーチが身近にいれば、ダイエットもトレーニングも長続きするはず！

装着感や駆動時間が向上したことでフィットネスや健康管理がより身近な存在になるGoogle発のフィットネスアクティビディトラッカーバンド。日常的に「Google Fitbit Air」を着けている人を多く見かける日もそう遠くはないかもしれません。

>> Google

＜文／GoodsPress Web＞

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