34歳美人経営者が子どもを産むことに対する不安を打ち明けたところ、婚約者の思わぬ回答に絶句する場面があった。

【映像】美人社長絶句の高卒社長の発言シーン

5月19日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第4話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、婚活リアリティショー。挑むのは、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香・34）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏・32）、モデルのなつえ（徳本夏恵・27）だ。

婚活残り19日、今回は女性陣の友人を招いてのホームパーティーが開催され、あやかの友人として、昨年末に離婚を経験した登録者数60万人超えの人気YouTuber・えみ姉が登場した。あやかと“婚約者”のショウゴ（建築業など3社経営・年収3000万円・31）、えみ姉の3人でテーブルを囲み、話題は「子ども」について及ぶ。そこであやかは「私が産めなかったらどうする？」「子どもができなかったら離婚する？」と、切実な不安をぶつけた。

しかし、ショウゴが「そこ考えたことなかったな」と口にしたことで、スタジオMCの森香澄が「考えたことないんだ」、夏菜が「当たり前に産めると思ってるのかな」と驚きの声をあげる。

さらに、えみ姉が「現実的に30代の年齢っていうのもあるし、こっちもできなかったら焦ったりする」と補足すると、ショウゴは「努力するしかないってことかな」と回答。あやかが言葉を失ったように「（子どもが）できるように、不妊治療ずっとして…？」と問い返すと、ショウゴは「しかないんじゃない。病院行ってどうすればいいかとか、そういうのを探るしか俺ができることってないと思う」と答え、妊娠に対する認識のズレがあらわになっていた。

同プログラムに参加する女性陣3人は、限られた情報を頼りに、会ってみたい男性1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深めたければ“同棲”、別の男性を選ぶ場合は“婚約破棄”を選択し、30日後の結婚式に向けて究極の選択を毎日繰り返していく。婚活の舞台となるのは、都会の絶景を望むペントハウス。3人それぞれの専用クローゼットや、専属ヘアメイクも用意され、高級感あふれる特別な空間で婚活だけに徹底的に向き合っていく。（ABEMA『時計じかけのマリッジ』より）