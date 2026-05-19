元Ｈｅｙ！ Ｓａｙ！ ＪＵＭＰで俳優の中島裕翔が１９日、都内で映画「スター・ウォーズ」シリーズの最新作「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」のジャパンプレミアに出席。新木優子との結婚発表後、初めて公の場に姿を見せた。

この日のために来日した主演のペドロ・パスカル、ジョン・ファヴロー監督らと登壇。日本のスター・ウォーズアンバサダーを務める中島は２０１９年の「スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け」以来、７年ぶりのシリーズ最新作をアピールした。

中島は「『スター・ウォーズ』が帰ってきました。すてきな冒険につれて行ってくれる映画です。『スター・ウォーズ』が好きな方も、初めて見る方も、両方楽しめる内容になっています」とコメント。パスカル、ファヴロー監督に本作のキャラクターの絵と「曼荼路利庵（マンダロリアン）」の文字をあしらった和笠をプレゼントした。

◆「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」 ダース・ベイダーの死後、帝国が崩壊し無法地帯と化した銀河で、“我らの道”を合言葉に厳しい掟に従いながら、どんな仕事も完璧に遂行する伝説の賞金稼ぎマンダロリアン。そして、強大なフォースの力を秘めた、いたずら好きで食いしん坊なグローグー。「あいつは俺より長生きする。永遠には守れない」。父子を超えた固い絆で結ばれた２人が、帝国の復活を狙う新たな戦争を防ぐため、驚くべき運命に立ち向かう…。親子のような絆で結ばれるマンドーとグローグーは、スクリーンで一体どんな冒険を繰り広げるのか。