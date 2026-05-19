「新たなジムニー“5ドア”」に注目！

2026年1月30日、スズキは小型5ドアSUV「ジムニーノマド」の一部改良モデルを発表し、同時に受注を再開しました。発売は7月1日を予定しています。

2018年に登場した4代目（現行）「ジムニー」は、伝統のラダーフレームを継承しつつ、原点回帰した角ばったフォルムで人気を博しています。軽自動車のジムニーと普通車の「シエラ」がラインナップされますが、国内では一貫して3ドアが守られてきました。

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そんな中、利便性を求める声に応えて誕生したのが5ドア仕様のジムニーノマドです。ジムニーシエラのオフロード性能はそのままに、ボディをストレッチしてリアドアを追加して誕生しました。

2025年1月に発表されると注文が殺到してすぐに受注停止となりましたが、1年の期間を経て注文受付が再開されました。

ジムニーノマドのボディサイズは全長3890mm×全幅1645mm×全高1725mm、ホイールベースは2590mmでシエラに比べて340mm長く設定されています。最低地上高は210mmとなっており、シエラと同様です。

パワートレインは1.5リッター直列4気筒エンジンで、トランスミッションは4速ATと5速MTを搭載。駆動方式は全グレードがパートタイム4WDで、燃費（WLTCモード）は14.9km／Lです。

なお、乗車定員はジムニー／ジムニーシエラと同じく4名です。

ジムニーノマドはリアドアが追加されたことでサイドビューのイメージが大きく異なり、伸びやかなスタイリングが特徴的です。また、相対的にホイールが車両端に近く、より踏ん張りが効いた印象もあります。

受注再開とともに実施された一部改良の内容は、ジムニー／ジムニーシエラに準じたものです。

まずは「デュアルセンサーサポートブレーキII」が標準装備となりました。これは衝突の可能性があるとシステムが判断した際、警告・踏力アシスト・衝突被害軽減ブレーキ（自動ブレーキ）を段階的に作動させ、ドライバーをサポートするものです。

「車線逸脱抑制機能」も標準装備になり、高速道路など特に高速で走行する場合の安心感が増しました（システムは50km／h以上で作動）。

「全車速追従機能付アダプティブクルーズコントロール（ACC）」や「マルチインフォメーションディスプレイ」、それに「スズキコネクト」にも対応し、ドライバーのユーティリティアップに貢献しています。

また、バックアイカメラ付ディスプレイオーディオ・スズキコネクト対応通信機をメーカーオプションとして設定しました。

ボディカラーには新色「グラナイトグレーメタリック」が追加され、全7色のラインナップとなっています。

ジムニーノマドの価格（消費税込）は292万6000円です。

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ジムニーシエラは走行性能に余裕がある一方、後席ドアがないため家族の理解を得にくいのが難点でした。

その点、5ドアのジムニーノマドは後席へのアクセスが格段に向上し、チャイルドシートの設置や大きな荷物の積み込みもスムーズに行えるといった実用性を備えており、使い勝手の面で購入を諦めていた人にとって待望の選択肢といえるでしょう。

ただし、ジムニーノマドは非常に人気が高いため今後も受注停止の可能性があります。気になる方は早めのチェックがおすすめです。