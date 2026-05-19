花くじにより特別デートの権利を獲得したゆうかは、りおをナイトプールデートに誘った。水着姿のウォータースライダーでは肌と肌が密着する超至近距離となり、スタジオの見届人らからは悲鳴にも似た絶叫があがる。「心拍数360くらい」「友達感ではなかった」と気持ちを伝え合う2人にスタジオも「ドキドキ止まらない！」と沸き立った。

【映像】密着ハプニングが起きたモテ女子とのプールデート

毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。18日はラヨーン編第2話が放送。



『今日好き』とは、運命の恋を見つける、恋と青春の修学旅行をテーマとした恋愛番組。ルール は2泊3日の旅を繰り返し、最終日に告白。そこでカップルになったら終了、なれなかったら次の旅を続けるかどうか選べる、というもの。恋愛見届け人は井上裕介（NON STYLE）、中川大輔、かす、大友花恋。

今回参加するのはこのメンバー！



・女子メンバー

【新規】

ねね（日向袮音、高2／滋賀県）

ゆきな（山本雪菜、高3／大阪府）

じゅな（朝倉樹菜、高2／茨城県）

いろは（椎名彩晴、高2／埼玉県）

【継続】

ゆうか（森口優花、高2／大阪府、「チュンチョン編」からの継続）

・男子メンバー

【新規】

そら（宮粼宇宙、高1／福岡県）

れん（五十嵐蓮、高2／神奈川県）

すばる（黒崎昴、高3／神奈川県）

こうのすけ（江畑皇之介、高2／埼玉県）

【継続】

りお（酒井理央、高3／東京都、「テグ編」「クライストチャーチ編」からの継続）

「繋いでる？！」「バックハグやん」ウォータースライダーで急接近！

1日目の午後、女子メンバーで花くじを引き、赤い花を引いたメンバーが気になる相手とナイトプールデートへ行けることに。赤い花を引き当てたのはゆうかとねねで、ゆうかは、気になっていたりおを誘った。

4人で水鉄砲で遊んだり水をかけあったりした後、りおは「俺、最後にもう1回だけやりたいことがあって…」と言うと、ゆうかと螺旋状に回る大きなウォータースライダーへ。スライダーの階段を登る途中、りおは自然にゆうかの手を取りエスコート。

乗り場にたどり着くと、ゆうかが先にスライダーに座り、その後ろにりおが座ると、現地スタッフがりおの背中を押し、2人は超至近距離に。スタジオのかすが「もうギューじゃん、バックハグやん！」と叫ぶと、井上も「おーい！押すな！距離を近づけるな！」と、大盛り上がりとなった。

「心拍数がもう360くらい」お互い1番上の存在に

ウォータースライダーを滑り終えた2人は、「マジで楽しかったね」と興奮冷めやらず、ゆうかが「あんなんほぼハグやん」と照れると、りおも「俺もあんまないもん、初めてした」とドキドキ。

ゆうかは「心拍数がもう360くらい」とドキドキが止まらないことを伝えると、「俺も360くらい」とりおも共感。また、階段で手を繋いだシーンについて、ゆうかが「手繋いでくれたやん、支えるために。それも、ガチで困惑！どうしたらいいかわかんない」と初々しさをのぞかせながら、「めっちゃ嬉しかった」とデレた。

そんなゆうかにりおが「今の気持ち的には、どんな感じ？」と尋ねると、ゆうかは「りおくんがいちばん上」と回答。りおも、「ゆうかちゃんがめちゃくちゃ気持ち強い」とまっすぐに想いを返した。

さらにりおは、「最初第一印象に入れてて話してすごい楽しかったし、こういうときもワーワーしてくれたけどドキドキ感もあった」「楽しかったんだけど、友達感ではなかった」とコメント。ゆうかも、「めっちゃ“素”出せるんよ。すごい話してて気持ちが楽」と心を開いている様子を見せた。

「バックハグはやばい」「お互い好きって分かってるから」スタジオも大興奮

2人は、その後も終始いい雰囲気で、最近筋トレに励んでいるというりおが「筋肉1回触ってほしい」と言うと、ゆうかは「なに？殴ったらいいの？」と悪ノリ。りおの腕にパンチをしたゆうかは、「かってぇ！！」とリアクションし、さらに「殴れて光栄」と嬉しそうな表情を見せた。

また、りおは「もし付き合えたとしたら、こういうところ行ったら面白いだろうな、とか想像しちゃう」と語り、「そういうのを考えるってことは、（ゆうかに）気持ちがあるってことやからさ」と真剣な想いを告白。

2ショットを見終えたスタジオで、井上が改めて「大人でもウォータースライダーのバックハグはやばいで」と、超密着となったシーンに触れると、かすは「ドキドキ止まんないですよ」、中川も「ドキドキしたな」と言うなど、たまらないシーンだった様子。

井上は「あれは高校生からしたらとんでもないね」とまだ興奮気味で、大友は「お互い好きって分かってるから……」とコメント。「ああいうイレギュラーなアクシデントがドキドキするもんね」という井上の言葉に見届人全員が共感していた。