X JAPANのYOSHIKIが19日までにXを更新。ミュージシャンGACKT（52）の俳優としての活動に期待を寄せた。

YOSHIKIは、フジテレビ系7月期月9ドラマ「ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜」（7月20日開始、月曜午後9時）で主演を務めることについてコメントしたGACKTのポストを引用。「音楽だけでなく、俳優としても素晴らしい表現力を持っていると思う」と“俳優GACKT”を高く評価し、「日本に行ったら、@GACKTの出演するTVも観てみたい!」とつづった。

GACKTは19年公開の映画「翔んで埼玉」では日本アカデミー賞優秀主演男優賞を受賞するなど俳優としても存在感を放つ。今作「ブラックトリックー」は敏腕弁護士と一級建築士という異色の二刀流で活躍する主人公・浦真鷲直人を演じる。GACKTふんする浦真鷲は、依頼人を救うため嘘を武器に、手段を選ばず真実を暴く完全オリジナルストーリーの痛快リーガルエンターテインメント。

浦真鷲は自らの建築事務所チームのメンバーを巧みに動かし、消去された証拠すらも“設計”する“でっち上げの天才”。ダークヒーローが悪をもって正義を勝ち取る物語となる。