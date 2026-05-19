ネイマールがサプライズ招集!! ブラジル代表がW杯メンバー26名を発表
ブラジルサッカー連盟(CBF)は18日、2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会に向けたブラジル代表メンバー26名を発表した。
カルロ・アンチェロッティ監督は就任後初めてFWネイマール(サントス)を招集。34歳の大エースは、左膝の大怪我に見舞われた2023年10月を最後に代表から遠ざかっていたが、土壇場のメンバー入りで自身4度目のW杯に臨むことになった。
歴代最多5回の優勝を誇るブラジルはグループCに入り、モロッコ、ハイチ、スコットランドと対決。決勝トーナメント1回戦(ラウンド32)で日本と対戦する可能性もある。
以下、ブラジル代表メンバー
▽GK
アリソン・ベッカー(リバプール)
エデルソン・モラエス(フェネルバフチェ)
ウェベルトン(グレミオ)
▽DF
アレックス・サンドロ(フラメンゴ)
グレイソン・ブレーメル(ユベントス)
ダニーロ(フラメンゴ)
ドグラス・サントス(ゼニト)
ガブリエル・マガリャンイス(アーセナル)
ロジェール・イバニェス(アル・アハリ)
レオ・ペレイラ(フラメンゴ)
マルキーニョス(パリSG)
ウェズレイ(ローマ)
▽MF
ブルーノ・ギマランイス(ニューカッスル)
カゼミーロ(マンチェスター・U)
ダニーロ(ボタフォゴ)
ファビーニョ(アルイテハド)
ルーカス・パケタ(フラメンゴ)
▽FW
エンドリッキ(リヨン)
ガブリエル・マルティネッリ(アーセナル)
イゴーリ・チアゴ(ブレントフォード)
ルイス・エンヒキ(ゼニト)
マテウス・クーニャ(マンチェスター・U)
ネイマール(サントス)
ラフィーニャ(バルセロナ)
ラヤン(ボーンマス)
ビニシウス・ジュニオール(R・マドリー)
カルロ・アンチェロッティ監督は就任後初めてFWネイマール(サントス)を招集。34歳の大エースは、左膝の大怪我に見舞われた2023年10月を最後に代表から遠ざかっていたが、土壇場のメンバー入りで自身4度目のW杯に臨むことになった。
歴代最多5回の優勝を誇るブラジルはグループCに入り、モロッコ、ハイチ、スコットランドと対決。決勝トーナメント1回戦(ラウンド32)で日本と対戦する可能性もある。
▽GK
アリソン・ベッカー(リバプール)
エデルソン・モラエス(フェネルバフチェ)
ウェベルトン(グレミオ)
▽DF
アレックス・サンドロ(フラメンゴ)
グレイソン・ブレーメル(ユベントス)
ダニーロ(フラメンゴ)
ドグラス・サントス(ゼニト)
ガブリエル・マガリャンイス(アーセナル)
ロジェール・イバニェス(アル・アハリ)
レオ・ペレイラ(フラメンゴ)
マルキーニョス(パリSG)
ウェズレイ(ローマ)
▽MF
ブルーノ・ギマランイス(ニューカッスル)
カゼミーロ(マンチェスター・U)
ダニーロ(ボタフォゴ)
ファビーニョ(アルイテハド)
ルーカス・パケタ(フラメンゴ)
▽FW
エンドリッキ(リヨン)
ガブリエル・マルティネッリ(アーセナル)
イゴーリ・チアゴ(ブレントフォード)
ルイス・エンヒキ(ゼニト)
マテウス・クーニャ(マンチェスター・U)
ネイマール(サントス)
ラフィーニャ(バルセロナ)
ラヤン(ボーンマス)
ビニシウス・ジュニオール(R・マドリー)