　ブラジルサッカー連盟(CBF)は18日、2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会に向けたブラジル代表メンバー26名を発表した。

　カルロ・アンチェロッティ監督は就任後初めてFWネイマール(サントス)を招集。34歳の大エースは、左膝の大怪我に見舞われた2023年10月を最後に代表から遠ざかっていたが、土壇場のメンバー入りで自身4度目のW杯に臨むことになった。

　歴代最多5回の優勝を誇るブラジルはグループCに入り、モロッコ、ハイチ、スコットランドと対決。決勝トーナメント1回戦(ラウンド32)で日本と対戦する可能性もある。

以下、ブラジル代表メンバー

▽GK

アリソン・ベッカー(リバプール)

エデルソン・モラエス(フェネルバフチェ)

ウェベルトン(グレミオ)

▽DF

アレックス・サンドロ(フラメンゴ)

グレイソン・ブレーメル(ユベントス)

ダニーロ(フラメンゴ)

ドグラス・サントス(ゼニト)

ガブリエル・マガリャンイス(アーセナル)

ロジェール・イバニェス(アル・アハリ)

レオ・ペレイラ(フラメンゴ)

マルキーニョス(パリSG)

ウェズレイ(ローマ)

▽MF

ブルーノ・ギマランイス(ニューカッスル)

カゼミーロ(マンチェスター・U)

ダニーロ(ボタフォゴ)

ファビーニョ(アルイテハド)

ルーカス・パケタ(フラメンゴ)

▽FW

エンドリッキ(リヨン)

ガブリエル・マルティネッリ(アーセナル)

イゴーリ・チアゴ(ブレントフォード)

ルイス・エンヒキ(ゼニト)

マテウス・クーニャ(マンチェスター・U)

ネイマール(サントス)

ラフィーニャ(バルセロナ)

ラヤン(ボーンマス)

ビニシウス・ジュニオール(R・マドリー)