5月14日、栃木県上三川町の住宅で農業法人を経営する一家に複数人が押し入り、母親（69）が刃物で殺害され同居する息子2人も重軽傷を負った強盗殺人事件。栃木県警の広域連携捜査により、事件の実行役として逮捕されたのは神奈川県内に住む16歳の男子高校生4人であることが判明した。

【写真】「ビニールに入れられたスニーカーが放置...」”現場指示役”だった竹前夫妻のアパートの様子、粉ミルクやレッドブルのごみも

少年らの供述などもあり、栃木県警は5月17日にはさらに横浜市在住の無職・竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）を強盗殺人の疑いで逮捕。2人を事件の"指示役"とみて、匿名流動型犯罪グループ（トクリュウ）による犯罪として捜査を進めている。【前後編の前編】

「夫の海斗容疑者は羽田空港の国際線ターミナルで、妻の美結容疑者は横浜市内のビジネスホテルでそれぞれ身柄を確保されている。海斗容疑者はすでに出国手続きを終え、"高飛び"の直前でした。夫妻はともに逮捕を逃れようとしていた可能性が高い。

捜査関係者によれば事件当時、指示役の2人は栃木県内にいましたが、実行役の少年らとは離れた場所にいた。2人は自宅がある横浜市から県内入りし、その後に県外に立ち去ったとみられます。聴取や聞き込みのほか、他の県警などと連携した防犯カメラの『リレー捜査』も功を奏し、スピード逮捕に繋がった」（大手紙社会部記者）

指示役の竹前夫妻と少年らの接点はどこにあるのか。

「逮捕された男子高校生の1人がSNSで『闇バイト』に応募したことがきっかけです。県警はこの少年がほかの高校生3人を誘ったり、竹前夫婦とつながったりしたことから、6人での犯行になった。

しかしあくまで竹前夫妻らは"現場指示役"だった可能性が高い。警察は事件そのものを計画したさらに上位の指示役がいるとみて、特定を急いでいます」（同前）

さらに夫妻と少年たちの接点とされるのが、白の高級外車だ。この車は実行役の少年らが犯行に使ったとされているもので、15日夜に相模原市で逮捕された少年の自宅付近の公園で発見され、のちに警察に押収されている。県警は夫妻がこの車を事件当日、少年らに貸し出したとみているようだ。

この白の高級外車は事件前、竹前夫妻の自宅付近でもたびたび目撃されていた。近隣に住む50代の男性が話す。

「遅くとも5月に入ってから、左前のヘッドライトが壊れた白の高級外車は、よくそこのアパートの前の道路に路駐されていましたよ。邪魔なので誰か通報しないのかなと、たまに気にして見ていたら、若いタトゥーの兄さんと子どもを抱いた女性が使っているのを何回か確認しました。

車を認識してから数日後、犬の散歩に出かけたら後ろのタイヤがパンクしていました。『邪魔だから嫌がらせされたんだろう』と思ってみていると、ちょうどそのとき、いつもの男性が奥さんとマンションから出てきて、タイヤを蹴って『パンクしてんじゃねーか！』と怒ってそのまま車を出した。翌日、車を見た時にはパンクが直っていたので、修理に行ったんじゃないですかね」

この男性は、美結容疑者と思われる女性について、"不審な挙動"をすることがあったとも証言するのだ──。

（つづきを読む）

「NEWSポストセブン」では、情報・タレコミを募集しています。情報提供フォームまたは、下記の「公式X」のDMまで情報をお寄せください。

・情報提供フォーム：https://www.news-postseven.com/information

XのDMは@news_postsevenまでお送りください！