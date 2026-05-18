きゃりーぱみゅぱみゅがデビュー15周年を記念し、自身主催の音楽フェス＜PAMYU FES 〜Kyary Pamyu Pamyu 15th Anniversary〜＞（以下、PAMYU FES）を2026年8月22日（土）、神奈川県・ぴあアリーナMMにて開催することが決定した。

2011年にミニアルバム『もしもし原宿』でデビューして以来、世間の常識に捉われないクリエイティビティや発信を続けてきたきゃりーぱみゅぱみゅ。デビュー15周年を迎えて開催する＜PAMYU FES＞には、新しい学校のリーダーズ、氣志團、木村カエラ、FRUITS ZIPPER、MONGOL800らが出演する。きゃりーぱみゅぱみゅがデビューから共演を重ねてきた先輩アーティストから、ともに日本のカルチャーを世界へ発信する後輩アーティストまで、互いにリスペクトを寄せ合う豪華な面々がジャンルを超えて集結した。

チケットは本日5月18日（月）18時より、きゃりーぱみゅぱみゅオフィシャルファンクラブ先行受付がスタート。5月22日（金）よりオフィシャル先行受付がスタートする。詳細はオフィシャルサイトにて。

■＜PAMYU FES 〜Kyary Pamyu Pamyu 15th Anniversary〜＞

2026年8月22日（土）神奈川県 ぴあアリーナMM

OPEN 14:30 / START 15:30 ■出演

新しい学校のリーダーズ / 氣志團 / 木村カエラ / FRUITS ZIPPER / MONGOL800 / きゃりーぱみゅぱみゅ ■チケット料金（前売り）

全席指定 10,000円（税込）

親子席 大人 10,000円（税込） / 子供 5,000円（税込）

※6歳以上有料、ただし座席が必要な場合は5歳以下でも1名につき1枚のチケットが必要

※親子席は大人1人に対して子供2人まで / 小学生以下対象 / 先行販売のみ

※親子席は着席指定席になります。また、大人のみ子供のみではご入場頂けません。 ■チケット先行販売

きゃりーぱみゅぱみゅ公式ファンクラブ受付

受付期間：2026年5月18日（月）18:00〜5月20日（水）23:59

詳細はこちら：https://kyary.asobisystem.com/news/detail/79394 オフィシャル先行

受付期間：2026年5月22日（金）18:00〜5月31日（日）23:50

受付URL：https://w.pia.jp/t/kyary15th/ ■オフィシャルサイト

https://kyary.asobisystem.com/feature/0822kpp15th_anniversaryfes ■公式ハッシュタグ

#PAMYUFES

◆＜PAMYU FES 〜Kyary Pamyu Pamyu 15th Anniversary〜＞オフィシャルサイト