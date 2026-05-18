株式会社ケンコープロフェショナルイメージング（KPI）は5月18日（月）、同社が取り扱うGODOXの照明ソリューション「Lite Flow（ライトフロー）」の一部製品について、価格改定を実施した。最大28％の値下げを行う。

「Lite Flow」は、高精度な鏡面加工により光を自在にコントロールする、スタジオ撮影やシネマ制作向けのハイエンドな反射板（シネリフレクター）システム。

今回の価格改定では、100cm四方の大判サイズを含むキット2製品が対象となる。

100 K1Aキットが従来の108万円から79万8,000円、100 K1Bキットが122万4,000円から88万8,000円へと、それぞれ大幅に引き下げられた。

またKPIでは、現在「Lite Flow ワンモアキャンペーン」を期間限定で実施している。期間中に「Lite Flow」の本体やキットを注文すると、同一の製品が注文数と同じ数だけ無償で付いてくる。キャンペーンの実施期間は2026年12月15日（火）の注文分まで。

改定価格

※旧価格→新価格

Lite Flow 100 K1A キット：1,188,000円→877,800円 Lite Flow 100 K1B キット：1,346,400円→976,800円