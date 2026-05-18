勤務していた学習塾「個別教室のトライ」の教え子になりすまして英検2級に合格し、そのスコアを教え子が入学試験を受けた近畿大学に提出して業務を妨害したとして、大阪市内の元塾講師の男が逮捕されました。

偽計業務妨害の疑いで逮捕されたのは、大阪市浪速区に住む元塾講師・野口瑞希容疑者（35）です。

警察によりますと、野口容疑者はかつて勤務していた学習塾「個別教室のトライ」天王寺駅前校の教え子になりすまし、去年9月に英検2級を受験して合格。そのスコアを使って近畿大学の入試の出願手続きを行い、業務を妨害した疑いがもたれています。

野口容疑者は英検を申し込む際、教え子の氏名などを入力し、顔写真は自身のものを登録。近大の入試手続きの際は、教え子の名前などを使って手続きしていたということです。

その後、教え子は入試に合格しましたが、交付された学生証を見た家族が顔写真が異なることに気づき事件が発覚。教え子は入学取り消しになりました。

警察の取り調べに対し野口容疑者は「受験生の代わりに英検を替え玉受験し、そのときのスコアを使って近畿大学の出願手続きをしました。その結果、受験生は近畿大学に合格しました」と容疑を認めているということです。

事件を受けてトライグループは「元講師が逮捕されたことは重く受け止めています。捜査機関の捜査に全面協力したい」とコメントしています。

