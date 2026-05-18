ニッチェ江上敬子、ダイエット宣言→体重グラフ公開 ヘルシーな移動飯も紹介「さ、サボれない」
お笑いコンビ・ニッチェの江上敬子（41）が18日までにアメーバオフィシャルブログを更新。今月の“ダイエット宣言”後の様子を報告し、ヘルシーな移動中の食事や体重グラフを公開した。ファンからは「私も見張って貰いたい」「2キロも減っていて、素晴らしい」など応援の声が寄せられている。
【写真】ダイエット宣言後の体重グラフを公開した江上敬子
江上のブログでは、2020年9月に誕生した長男“とっちゃん”や、22年10月に誕生した長女“さっちゃん”の成長記録、手料理、仕事の様子などを発信している。
江上は1日に更新したブログで、「ここ6年間での最高体重をたたき出しましたので、今日からダイエットすることを誓います」と宣言。「調子に乗り過ぎたー！！！！！！体が重すぎるー！！！！！！新幹線で隣の席になった赤ちゃんに、ずっとお腹ポヨポヨ触られたー！！！！！！（激かわ）」とユーモアを交えて現状を明かし、「もし、ダイエットしている方がいたら、一緒に頑張りましょうね」と呼びかけていた。
その後、14日に「サボれない！！」と題してブログを更新。ミッフィーのTシャツ姿のオフショットとともに、長崎でのロケを報告した。「ミッフィー大好き」とつづる一方、ダイエット宣言後の変化についても明かした。
江上は「街を歩くと色んな方に、『ダイエットしてるんでしょ？』『ダイエット頑張ってー！』と、声をかけていただきます。笑」と周囲からの反響を紹介し、「さ、サボれない」とコメントした。
さらに「最近の私の移動ご飯」として、サラダチキンスティック、ゆで卵、特茶などの写真を公開。「どっからどう見ても、ダイエットしてる人間のメニューですね」と自虐を交えて紹介した。
加えて、毎日測定しているという体重グラフも掲載。5月に入ってから徐々に減少していく記録を見せ、「頑張っております！！！！」と意気込みをつづった。一方で「しかし、今日ロケで食べ過ぎました」とも告白し、「皆様、これからも私がサボらないように、見張っていて下され〜〜〜」と呼びかけた。
この投稿にファンからは「ダイエット無理しないでね」「えらい」「立派」「お仕事で食べる時は、ノーカウントでいきましょう」「体調を崩さないように、長いスタンスで体重落として下さいね」「ボチボチで気長に頑張りましょう」「私もダイエット頑張る」など、多くのコメントが寄せられている。
【写真】ダイエット宣言後の体重グラフを公開した江上敬子
江上のブログでは、2020年9月に誕生した長男“とっちゃん”や、22年10月に誕生した長女“さっちゃん”の成長記録、手料理、仕事の様子などを発信している。
その後、14日に「サボれない！！」と題してブログを更新。ミッフィーのTシャツ姿のオフショットとともに、長崎でのロケを報告した。「ミッフィー大好き」とつづる一方、ダイエット宣言後の変化についても明かした。
江上は「街を歩くと色んな方に、『ダイエットしてるんでしょ？』『ダイエット頑張ってー！』と、声をかけていただきます。笑」と周囲からの反響を紹介し、「さ、サボれない」とコメントした。
さらに「最近の私の移動ご飯」として、サラダチキンスティック、ゆで卵、特茶などの写真を公開。「どっからどう見ても、ダイエットしてる人間のメニューですね」と自虐を交えて紹介した。
加えて、毎日測定しているという体重グラフも掲載。5月に入ってから徐々に減少していく記録を見せ、「頑張っております！！！！」と意気込みをつづった。一方で「しかし、今日ロケで食べ過ぎました」とも告白し、「皆様、これからも私がサボらないように、見張っていて下され〜〜〜」と呼びかけた。
この投稿にファンからは「ダイエット無理しないでね」「えらい」「立派」「お仕事で食べる時は、ノーカウントでいきましょう」「体調を崩さないように、長いスタンスで体重落として下さいね」「ボチボチで気長に頑張りましょう」「私もダイエット頑張る」など、多くのコメントが寄せられている。