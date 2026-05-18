5月13日、渋谷区の明治神宮会館で「令和8年全国赤十字大会」が行なわれた。式典には、日本赤十字社の名誉総裁である皇后雅子さまをはじめ、名誉副総裁の秋篠宮妃紀子さまや常陸宮妃華子さま、寛仁親王妃信子さま、高円宮妃久子さまも出席した。

【写真】雅子さまが女子高生にこやかに「お祝いの言葉」を伝えられる一幕と、ご出席された女性皇族のファッション

雅子さまは受章者とアイコンタクトをとりながら

「全国赤十字大会は、女性の皇族方が一堂に会される、年に一度の重要な式典です。本大会では、赤十字活動に貢献する個人や団体に対して有功章の授与が行なわれます。災害救護やボランティア、献血推進といった“人道的支援”に取り組むひとびとをねぎらうだけでなく、その功績を称え、さらなる活動の活性化を図る目的があります。

皇族方が、支援者たちの熱意に直接触れられるこの大会は、赤十字の『人道』の精神を再確認し、支援の輪を全国へ広げる大切な機会とされています」(皇室ジャーナリスト)

白地に紺色のライン映えるお帽子とジャケット、わずかにスリットが入ったひざ下丈のスカートをお召しになった雅子さまは、受章者としっかりアイコンタクトをとりながら有功章をお渡しになった。

その後、代表者による実践活動報告もおこなわれ、日本赤十字社医療センター国際医療救援部・苫米地則子さん(62)と、島根県立三刀屋高等学校JRC部・森山あおいさん(17)が登壇した。

「雅子さまをはじめ、妃殿下方はおふたりの報告を熱心に傾聴されていました。特に、高校3年生である森山さんの報告では、はきはきと話し始めたお姿を、雅子さまがにこやかに見つめていらっしゃって。資料が投影されているモニターとお顔を交互にご覧になりながら、森山さんがJRC部での活動をとおして実践している、地域の防災意識を高める取り組みについて、関心を向けられている様子でした。たくさんの人の前で発表をするのはとても緊張するものだと思いますが、森山さんは堂々とまっとうしていました。

そんな姿に、雅子さまは愛子さまのお姿を重ねられ、“母親”の気持ちになっていらっしゃったのではないかと思います。真剣に耳を傾けつつ、終始、森山さんを見守っておられるような印象を受けました」(皇室担当記者、以下同)

式典が閉会すると、会場をお発ちになる前に、雅子さまと妃殿下方はロビーで実践活動報告者と直接言葉を交わされた。その際、雅子さまと森山さんのあいだに、印象的な場面があったという。

「雅子さまが手ぶりを交えてお言葉をかけられると、森山さんもジェスチャーと共に答え、会話が弾んでいるご様子でした。4、5分ほど話されて、去り際に雅子さまがなにかをおっしゃったのですが、森山さんは手で顔を覆う仕草を見せうれしそうに笑っていたのです。それを見つめる雅子さまも、いっそう笑顔を浮かべていらっしゃって……。

雅子さまが森山さんに『お誕生日が来週ですよね。おめでとうございます、素敵な1年になりますように』と、お祝いの言葉をお伝えしたそうです。細やかなお心遣いや事前のリサーチ力もさることながら、お伝えの仕方もスマートで、皇后さまとしての気品を感じざるを得ません」

母親としての慈愛、皇后陛下としての気配り。どちらをも兼ね備えた雅子さまは、まさに“人道”の精神を大切にされている、憧れの女性像と言えることだろう。