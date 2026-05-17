2月のミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで日本勢初の金メダルを獲得し、先月現役引退を発表した愛称“りくりゅう”こと三浦璃来さん（24）、木原龍一さん（33）が、17日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）のリモートインタビュアーのコーナーに出演。息抜きをしたい時に見る芸人のYouTubeチャンネルを明かした。

どんな息抜きの方法があるのか？と聞かれた木原さんは「お風呂場でYouTube。江頭さんのチャンネルを見ています」と、江頭2:50のチャンネルを視聴すると言い、三浦さんも「一緒にご飯を食べているときとか、ストレッチの時に一緒に見ます」と語った。

「アインシュタイン」の河合ゆずるが「体ほぐす時に見る動画で合ってますかね？」と疑問を投げかけると、「江頭さんが暴走する動画じゃないんです。どちらかと言ったら、食べ物をランキングされる動画だったり、激辛に挑戦される動画で。普段、僕たちシーズン中は食事制限を凄くしていたので、食べたいものが食べられない状況で、江頭さんが食べているのを見ながら“今度、日本に帰ったら、これ食べたいね”だったり、“江頭さん、その評価おかしいよね”っていう話をしている」と明かした。

スタジオからは「食で江頭さん入る人珍しい」という声が上がっていた。