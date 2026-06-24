セブン-イレブンの阿久津知洋代表取締役社長が24日、都内で行われた『セブン-イレブンの日』の発表会に登壇した。【全身ショット】かっちりスーツとスラっと白ワンピースで登場した阿久津社長＆天海祐希6月10日に『セブンカフェ スムージー』のスーパーセールとして“半額”にするキャンペーンを実施した。当日は客が殺到し、スムージーマシン前の行列ができて大混乱が起きた店舗もあった。阿久津知洋代表取締役社長は、これま