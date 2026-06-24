群馬県警によりますと24日未明、群馬県高崎市のJR高崎駅近くの駐車場で女性が血まみれで倒れているのがみつかり死亡が確認された殺人事件で、死亡したのは高崎市の吉田千夏さん28歳と確認されました。警察は、現場から逃走し埼玉県内で起きた交通事故で死亡した30代の男が何らかの事情を知っているとみて、殺人事件との関連を調べています。