恋リア出演話題の石丸伸二「サツコレ」降臨 異色の“カップル”ランウェイに会場どよめき「人生って何があるかわからないなって」【サツコレ2026S/S】
【モデルプレス＝2026/05/17】元政治家でタレントの石丸伸二が5月17日、北海道・札幌コンベンションセンターで開催されたファッションイベント「UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。
【写真】恋リア出演話題の元政治家、“ひろゆきの妻”とカップルランウェイ
石丸は、実業家の“ひろゆき”こと西村博之の妻・西村ゆかとともにランウェイに登場。Tシャツに半袖シャツを羽織った爽やかなコーディネートで、西村とポーズを決めた。
ランウェイの感想を聞かれた石丸は「人生って何があるかわからないなって。だから面白い」と笑顔。西村をエスコートしたことについては「努めて平静を装いました。内心ドキドキで脚ガクガクです」と明かした。
ABEMAで配信されたオリジナル恋愛リアリティ番組「恋愛病院」に出演したことで話題を呼んでいる石丸。周囲からの反響を問われると「色んな方からさらに心配されてまして、嬉しいやら恥ずかしいやらです」と照れ笑いを浮かべていた。
今をときめくモデルやアーティスト、地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。24回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、なごみ、とうあ、希空、長浜広奈、MINAMI、IS:SUE、超ときめき◆宣伝部（※◆はハートマーク）ら140人以上が出演。MCはフォーリンラブ・バービー、TBS系「水曜日のダウンタウン」の人気企画「名探偵津田」でも話題の女優・森山未唯が務める。（modelpress編集部）
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【写真】恋リア出演話題の元政治家、“ひろゆきの妻”とカップルランウェイ
◆石丸伸二、“ひろゆきの妻”とランウェイ
石丸は、実業家の“ひろゆき”こと西村博之の妻・西村ゆかとともにランウェイに登場。Tシャツに半袖シャツを羽織った爽やかなコーディネートで、西村とポーズを決めた。
ABEMAで配信されたオリジナル恋愛リアリティ番組「恋愛病院」に出演したことで話題を呼んでいる石丸。周囲からの反響を問われると「色んな方からさらに心配されてまして、嬉しいやら恥ずかしいやらです」と照れ笑いを浮かべていた。
◆「UP-T Presents 札幌コレクション2026 SPRING/SUMMER」テーマは「STARLIGHT」
今をときめくモデルやアーティスト、地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。24回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、なごみ、とうあ、希空、長浜広奈、MINAMI、IS:SUE、超ときめき◆宣伝部（※◆はハートマーク）ら140人以上が出演。MCはフォーリンラブ・バービー、TBS系「水曜日のダウンタウン」の人気企画「名探偵津田」でも話題の女優・森山未唯が務める。（modelpress編集部）
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