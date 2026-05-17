エリマリ姉妹（Erika×百瀬まりな）が憧れの地・台湾で見せた息の合ったセクシー共演！「チャイナドレスにボディスーツなどと、台湾ならではの異国感と神秘的なロケーションを楽しんでください」
『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場したエリマリ姉妹のErika（右）と百瀬まりな（左）
台湾で初ロケに挑んだErikaとまりなが5月18日（月）発売『週刊プレイボーイ22号』の表紙＆巻頭グラビアに登場。
憧れの地で味わったグルメ、神秘的なロケーション、ハードな移動、そして九份（きゅうふん）での思わぬ苦戦まで、3日間の濃密な撮影の裏側を語った。
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――今回、初めての台湾ロケはどうだった？
Erika（以下、エリカ） ずっと行ってみたかったので、「台湾ロケが決まった」って聞いたときは、すごくうれしかったです。特に食べ物が楽しみで（笑）。実際に行ってみたら、最初に食べたカモ肉のごはんがすごくおいしくて、それが今でも印象に残ってます。
百瀬まりな（以下、マリナ） 私もめちゃくちゃ楽しみにしてました。初めての台湾だったので、どんな所なんだろう、どんな場所で撮影するんだろうってワクワクしてたんですけど、実際に行ってみたら、すごく神秘的な場所が多くて。今まで撮ったことのない雰囲気の場所で、新鮮で楽しかったです。
――特に印象に残っている撮影場所は？
マリナ 私は、デニムの水着を着て撮影した、廃虚みたいな場所ですね。ツルとか草とかがいっぱいあって、すごく神秘的で。なんかジブリ映画みたいな世界観で、すごくお気に入りです。
エリカ 私は1日目に行ったホテルかな。フランスっぽい雰囲気がすごくすてきで、衣装もバーレスクっぽい感じだったんですけど、それが自分の好きな世界観にすごく合ってて。あそこは特に印象に残ってます。
――観光地の九份ではハチに悩まされていたよね。
エリカ あれは大変でした（笑）。私、ハチが本当に苦手で、しかも大きいアシナガバチが何匹もいて......羽音が聞こえると体が勝手に逃げちゃうんですよ。だから耳栓を借りて撮影してました。
――耳栓してても撮影は問題なかった？
エリカ 普段の半分くらいしか聞こえてなかったと思うんですけど（笑）、カメラマンさんとのやりとりも、マリちゃんとの呼吸も、言葉がなくてもわかるので、そこは大丈夫でした。
マリナ 九份の石段は、撮影っていうより登山みたいだったよね（笑）。
エリカ ほんと（笑）。グラビアじゃなくて、バラエティロケみたいでした。
――台湾名物の臭豆腐（しゅうどうふ）を食べたいと言っていたけど（笑）。
マリナ 私は、周りに漂ってるにおいを嗅いだ時点で無理でした。
エリカ やっぱりおいしいって聞くので、いつか挑戦してみたい気持ちはあるんですよ。でも、今回はもう体力的にもメンタル的にも余裕がなくて。今度プライベートで台湾に行ったときに、おいしいお店をちゃんと調べてチャレンジしてみたいです。
――今回の衣装で、一番好きだったものは？
マリナ 最初に着た水色のボディスーツですね。チュールボレロみたいな小物もすごくかわいくて、場所もヨーロッパっぽくて、全体の雰囲気がすごく好きでした。
エリカ 今回の衣装は全部かわいかったんですけど、特に最初のボディスーツと、その後に着たバーレスクっぽいビーズの衣装（＋Specialで配信）ですね。ホテルの階段で撮ったやつなんですけど、すごくお気に入りです。
マリナ あと、白いロンTで、ナチュラルな感じで撮ったカットもすごく好きでした。【次の表紙はペア？ソロ？】
――次にロケで行きたい場所は？
エリカ 私は国内なんですけど、大分にまた行きたいです。他誌なんですけど、たまたま撮影が予定より早く終わって、その日の夜に地元のお酒を飲めたんですよ。それがすごく幸せで（笑）。お酒がおいしい場所に行きたいですね。
マリナ 私は沖縄の離島に行きたいです。宮古島とか石垣島とか。緑がいっぱいある場所が好きだし、トロピカルな雰囲気で撮影してみたいです。
エリカ 竹富島とかも行きたいよね。
マリナ 行きたい！
――最近ふたりがハマっていることは？
エリカ 最近は完全にお酒ですね（笑）。築地に24時間やってるおすし屋さんがあるんですけど、この前、そこに誕生日のお祝いでマリちゃんに連れていってもらいました。ウニをいっぱい食べて、お酒もいっぱい飲みました。
マリナ 私はTikTok配信ですね。カラオケ配信したり、ファンの方と交流したり。あと、プライベートではベランダに椅子を置いて、そこでSwitchの『トモダチコレクション』をやるのにハマってます。
――かなりインドア？
マリナ めちゃくちゃインドアです（笑）。最近は料理もしてて、鶏胸肉をおいしく調理するのにハマってます。ヤンニョムチキンにしたり、みそマヨ炒めにしたり。
エリカ 最近ほんとにちゃんと料理してるよね（笑）。
――今後、挑戦してみたいことは？
マリナ グラビアを軸にしながら、モデル活動だったり、テレビだったり、音楽だったり、いろんなことに挑戦していきたいです。エリちゃんと一緒にテレビに出られたらうれしいです。
エリカ ちょっとマリちゃんを裏切るみたいになっちゃうんですけど（笑）、私は一度でいいから、ソロで雑誌の表紙を飾ってみたいです。
マリナ え〜！（笑）
エリカ もちろんペアでの活動は大切なんですけど、ひとりでもちゃんと活躍できる力をつけて、それぞれの魅力を高めた上で、ふたりになったときにもっと強くなれたらいいなって思ってます。
マリナ それ、いいね。私もまたソロ表紙やりたいです。
――最後に読者にメッセージを。
マリナ 今回は台湾で、今まで見せたことのない雰囲気や衣装にたくさん挑戦しました。新しい私たちを楽しんでもらえたらうれしいです。
エリカ 台湾という場所だからこそ着られたチャイナドレスだったり、異国感のあるロケーションだったり、見どころがたくさん詰まっています。いつものエリマリとの違いも楽しみながら、変わらない私たちらしさも感じてもらえたらうれしいです。
スタイリング／上野 珠
ヘア＆メイク／円谷歩美 萩村千紗子
■Erika
2000年5月5日生まれ
東京都出身 身長158cm
B87 W64 H90 血液型＝B型
○モデル、クリエーターとして活動中。
公式Instagram【＠myxx_erika】
公式X【＠myxx_erika】
公式TikTok【＠myxx_erika】
公式YouTubeチャンネル『Erika channel』
■百瀬まりな(Marina MOMOSE)
2001年11月3日生まれ
東京都出身 身長153cm
B83 W58 H88 血液型＝B型
○モデル、SNSなどでインフルエンサーとして活動中。
公式Instagram【＠0o_momomari_o0】
公式X【＠mari_na___】
公式TikTok【＠marina_1103_】
公式YouTubeチャンネル『百瀬まりな』
取材・文／西山麻美 撮影／岡本武志