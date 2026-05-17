

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場したエリマリ姉妹のErika（右）と百瀬まりな（左）





台湾で初ロケに挑んだErikaとまりなが5月18日（月）発売『週刊プレイボーイ22号』の表紙＆巻頭グラビアに登場。

憧れの地で味わったグルメ、神秘的なロケーション、ハードな移動、そして九份（きゅうふん）での思わぬ苦戦まで、3日間の濃密な撮影の裏側を語った。

＊ ＊ ＊

【九份の石段は登山みたいだった】

――今回、初めての台湾ロケはどうだった？

Erika（以下、エリカ） ずっと行ってみたかったので、「台湾ロケが決まった」って聞いたときは、すごくうれしかったです。特に食べ物が楽しみで（笑）。実際に行ってみたら、最初に食べたカモ肉のごはんがすごくおいしくて、それが今でも印象に残ってます。

百瀬まりな（以下、マリナ） 私もめちゃくちゃ楽しみにしてました。初めての台湾だったので、どんな所なんだろう、どんな場所で撮影するんだろうってワクワクしてたんですけど、実際に行ってみたら、すごく神秘的な場所が多くて。今まで撮ったことのない雰囲気の場所で、新鮮で楽しかったです。

――特に印象に残っている撮影場所は？

マリナ 私は、デニムの水着を着て撮影した、廃虚みたいな場所ですね。ツルとか草とかがいっぱいあって、すごく神秘的で。なんかジブリ映画みたいな世界観で、すごくお気に入りです。

エリカ 私は1日目に行ったホテルかな。フランスっぽい雰囲気がすごくすてきで、衣装もバーレスクっぽい感じだったんですけど、それが自分の好きな世界観にすごく合ってて。あそこは特に印象に残ってます。

――観光地の九份ではハチに悩まされていたよね。

エリカ あれは大変でした（笑）。私、ハチが本当に苦手で、しかも大きいアシナガバチが何匹もいて......羽音が聞こえると体が勝手に逃げちゃうんですよ。だから耳栓を借りて撮影してました。

――耳栓してても撮影は問題なかった？

エリカ 普段の半分くらいしか聞こえてなかったと思うんですけど（笑）、カメラマンさんとのやりとりも、マリちゃんとの呼吸も、言葉がなくてもわかるので、そこは大丈夫でした。

マリナ 九份の石段は、撮影っていうより登山みたいだったよね（笑）。

エリカ ほんと（笑）。グラビアじゃなくて、バラエティロケみたいでした。

――台湾名物の臭豆腐（しゅうどうふ）を食べたいと言っていたけど（笑）。

マリナ 私は、周りに漂ってるにおいを嗅いだ時点で無理でした。

エリカ やっぱりおいしいって聞くので、いつか挑戦してみたい気持ちはあるんですよ。でも、今回はもう体力的にもメンタル的にも余裕がなくて。今度プライベートで台湾に行ったときに、おいしいお店をちゃんと調べてチャレンジしてみたいです。

――今回の衣装で、一番好きだったものは？

マリナ 最初に着た水色のボディスーツですね。チュールボレロみたいな小物もすごくかわいくて、場所もヨーロッパっぽくて、全体の雰囲気がすごく好きでした。

エリカ 今回の衣装は全部かわいかったんですけど、特に最初のボディスーツと、その後に着たバーレスクっぽいビーズの衣装（＋Specialで配信）ですね。ホテルの階段で撮ったやつなんですけど、すごくお気に入りです。

マリナ あと、白いロンTで、ナチュラルな感じで撮ったカットもすごく好きでした。

【次の表紙はペア？ソロ？】

――次にロケで行きたい場所は？

エリカ 私は国内なんですけど、大分にまた行きたいです。他誌なんですけど、たまたま撮影が予定より早く終わって、その日の夜に地元のお酒を飲めたんですよ。それがすごく幸せで（笑）。お酒がおいしい場所に行きたいですね。

マリナ 私は沖縄の離島に行きたいです。宮古島とか石垣島とか。緑がいっぱいある場所が好きだし、トロピカルな雰囲気で撮影してみたいです。

エリカ 竹富島とかも行きたいよね。

マリナ 行きたい！

――最近ふたりがハマっていることは？

エリカ 最近は完全にお酒ですね（笑）。築地に24時間やってるおすし屋さんがあるんですけど、この前、そこに誕生日のお祝いでマリちゃんに連れていってもらいました。ウニをいっぱい食べて、お酒もいっぱい飲みました。

マリナ 私はTikTok配信ですね。カラオケ配信したり、ファンの方と交流したり。あと、プライベートではベランダに椅子を置いて、そこでSwitchの『トモダチコレクション』をやるのにハマってます。

――かなりインドア？

マリナ めちゃくちゃインドアです（笑）。最近は料理もしてて、鶏胸肉をおいしく調理するのにハマってます。ヤンニョムチキンにしたり、みそマヨ炒めにしたり。

エリカ 最近ほんとにちゃんと料理してるよね（笑）。

――今後、挑戦してみたいことは？

マリナ グラビアを軸にしながら、モデル活動だったり、テレビだったり、音楽だったり、いろんなことに挑戦していきたいです。エリちゃんと一緒にテレビに出られたらうれしいです。

エリカ ちょっとマリちゃんを裏切るみたいになっちゃうんですけど（笑）、私は一度でいいから、ソロで雑誌の表紙を飾ってみたいです。

マリナ え〜！（笑）

エリカ もちろんペアでの活動は大切なんですけど、ひとりでもちゃんと活躍できる力をつけて、それぞれの魅力を高めた上で、ふたりになったときにもっと強くなれたらいいなって思ってます。

マリナ それ、いいね。私もまたソロ表紙やりたいです。

――最後に読者にメッセージを。

マリナ 今回は台湾で、今まで見せたことのない雰囲気や衣装にたくさん挑戦しました。新しい私たちを楽しんでもらえたらうれしいです。

エリカ 台湾という場所だからこそ着られたチャイナドレスだったり、異国感のあるロケーションだったり、見どころがたくさん詰まっています。いつものエリマリとの違いも楽しみながら、変わらない私たちらしさも感じてもらえたらうれしいです。

スタイリング／上野 珠

ヘア＆メイク／円谷歩美 萩村千紗子

■Erika

2000年5月5日生まれ

東京都出身 身長158cm

B87 W64 H90 血液型＝B型

○モデル、クリエーターとして活動中。

公式Instagram【＠myxx_erika】

公式X【＠myxx_erika】

公式TikTok【＠myxx_erika】

公式YouTubeチャンネル『Erika channel』

■百瀬まりな(Marina MOMOSE)

2001年11月3日生まれ

東京都出身 身長153cm

B83 W58 H88 血液型＝B型

○モデル、SNSなどでインフルエンサーとして活動中。

公式Instagram【＠0o_momomari_o0】

公式X【＠mari_na___】

公式TikTok【＠marina_1103_】

公式YouTubeチャンネル『百瀬まりな』

台湾でセクシー共演したエリマリ姉妹

取材・文／西山麻美 撮影／岡本武志