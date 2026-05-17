ＣＩＡから資金提供を受けた政府研究者が「墜落したＵＦＯから４種類の宇宙人種が回収された」と主張した。米紙ニューヨーク・ポストが１６日、報じた。

国防総省の「先進航空宇宙兵器システム応用計画（ＡＡＷＳＡＰ）」元顧問であり、ＣＩＡ資金提供研究者でもあったハル・プトホフ博士（８９）が、映画監督ダン・ファラー氏とともに先日、スティーブ・バートレットのポッドキャスト番組「ダイアリー・オブ・ア・ＣＥＯ」に出演した。

プトホフ氏は「回収作業に関わった人々によれば、少なくとも４種類いるそうです。４つの別々のタイプです。私は直接それにアクセスしたわけではありません。しかし、私が話を聞いた人々を信じています。４種類の異なる生命体です」と語った。

量子物理学者であるプトホフ博士は、その宇宙人について詳述しなかった。しかし、ＡＡＷＳＡＰの同僚だったエリック・デイビス博士は昨年、「ＵＡＰ・ディスクロージャー・ファンド」の会合で、墜落したＵＦＯの残骸から「グレイ」「ノルディック」「インセクトイド」「レプティリアン」を回収したと主張した。この会合には、アンナ・パウリナ・ルナ下院議員、エリック・バーリソン下院議員らも出席していた。

デイビス氏によれば、これらの宇宙人はいずれも腕２本、脚２本を持ち、人型の外見をしているという。レプティリアンとノルディックはいずれも人間サイズで、身長はおよそ６フィート（約１８３センチ）だという。

グレイは小柄で巨大な目を持ち、毛のない生物であり、映画「未知との遭遇」などで古典的に描かれてきた姿といわれる。

ノルディックは人間に似た種族で、地球上の北欧系の人々に酷似しているとされる。

インセクトイドは昆虫のような人型生物で、カマキリに似ていると推測される。

レプティリアンは、鱗状の皮膚を持つトカゲのような存在で、人間型の手足と長い尾を備え、二足歩行するとみられる。

また、３月に公開されたＵＦＯドキュメンタリー「エイジ・オブ・ディスクロージャー」を監督したファラー氏は「私は回収作業に関わっている何人かとオフレコで話をしました。彼らはカメラの前には出てくれませんでした。ある人物はインタビューに応じる予定だったのですが、その数日前にメッセージを送ってきました。『さらに考え、妻とも長く話し合った結果、あなたのインタビューに参加すれば、自分の人生を失うことになると判断しました』」と明かした。