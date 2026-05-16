元櫻坂46の菅井友香が、グループ卒業後に女優として輝きを放っている。菅井は、NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」に前田利家の妻・まつ役で出演。学問や武芸に長け、夫・利家を支え続けた賢妻を演じている。

一方で、入山法子とダブル主演を務めるテレビ東京系ドラマ「水曜日、私の夫に抱かれてください」では、奇妙な不倫騒動に巻き込まれる主人公・小吹蓉子を熱演中。妻公認の不倫を提案される女性を演じ、濃厚なキスシーンやベッドシーンなども披露している。

伝統ある大河作品に出演しながら、不倫ドラマで主演を務めるなど、さまざまな作品に出演している菅井。どちらの作品でも結果を残し、女優として評価が上がっているという。

「菅井さんはアイドルグループの出身で、幼稚園から一貫の名門校出身の超が付くお嬢様です。輝かしい経歴を持っているのに、2024年放送のドラマ『ビジネス婚-好きになったら離婚します』（毎日放送）ではベッドシーンを披露するなど、濡れ場もOKな女優となります。清純派なのに、体当たり演技もできることで、ドラマや映画の制作スタッフから高評価を得ています。演技力も高いですし、今後も女優として人気を維持するでしょう」（民放関係者）

そんな菅井だが、15日から公開がスタートした映画「チェイサーゲームW 水魚の交わり」で中村ゆりかとW主演を担当。同作は、2024年に「テレ東初のレズビアンドラマ」として放送された作品の劇場版で、菅井は同性愛者の主人公・春本樹を演じている。

歴史上の人物、不倫に巻き込まれるOL、同性愛者と難しい役を見事に演じ、さらにテレビ業界でも評価が上がっているという。今後は、超人気女優になる可能性を秘めていると、テレビ関係者が菅井のポテンシャルの高さを解説した。

「女優業だけでなく、人気番組の『開運!なんでも鑑定団』（テレビ東京系）でMCを務めるなど、タレントとしても人気です。趣味である乗馬の知識を活かして『競馬BEAT』（関西テレビ）に出演し、おじさん視聴者からの評判も良いです。今年は大河出演も果たし女優としての知名度も一気に上がったことで、さらに人気作品に出演するチャンスが増えそうです。テレビ関係者の間でも、ブレーク間違い無しの女優として注目されています」

アイドルとしては数々の栄光をつかんできた菅井が、今度は女優として人気を獲得する日が近そうだ。