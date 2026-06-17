ドローンで近くに住む夫婦を繰り返し撮影したとして、徳島県警徳島板野署は１５日、板野町の無職の男（６９）を県迷惑行為防止条例違反（嫌がらせ行為の禁止）の疑いで逮捕した。男と夫婦の間には、車の駐車方法などを巡るトラブルがあったとみられるという。発表では、男は２０２４年７月〜２５年６月、近隣の７０歳代の夫婦をそれぞれ７回にわたり、ドローンで撮影するなどして見張り行為を繰り返した疑い。屋外で家事をする