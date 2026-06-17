フランス代表のキリアン・エムバペは、北中米Ｗ杯の初戦・セネガル戦に先発フル出場。３−１で勝利した試合で、66分と90＋６分にネットを揺らした。これでフランス代表での通算得点を「58」として、57点のオリビエ・ジルーを抜いて１位に躍り出た。 エムバペはＷ杯で３大会連続で得点をマークし、この大舞台で通算14点目。同代表におけるＷ杯の得点ランキングでは、13得点のジュス・フォンテーヌを抜いて、こちらも首位