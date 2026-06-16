広西チワン族自治区ではフルーツも花開く？酸っぱくて、辛くて、シャッキシャキ。さっぱりしていてくどさがなく、食べれば食べるほど癖になる。それが「酸嘢」だ。マンゴーなどの果物や野菜を酢や唐辛子、砂糖に浸して食べる同自治区の伝統的な軽食で、露店の店主がマンゴーをナイフで器用に切って花びら状にし、竹ひごに刺してサッと上に向けると、マンゴーが「花を咲かせ」る。それを赤砂糖とトウガラシで作ったタレに浸し