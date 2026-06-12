17歳の女子高校生の首を絞めて殺害したとして、神奈川県警は6月11日、元交際相手の男性（19）を殺人の疑いで逮捕したと報じられました。報道によると、女子高校生は、6月10日に元交際相手に会いに行くと言って外出した後、連絡が取れなくなっていました。逮捕された元交際相手の男性は、「復縁を断られ犯行に至った」という趣旨の供述をしているとのことです。今後どのように手続きが進むのかについて簡単に解説してみました。●逮