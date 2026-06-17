けさ早く、奈良県下北山村の住宅で、住人の男性が離れのトイレから出たところをクマに襲われ、けがをしました。クマの行方は分かっておらず、警察が注意を呼びかけています。午前4時半すぎ、奈良県下北山村寺垣内で、男性から「外にクマがいて襲われた」と110番通報がありました。警察によりますと、60代の男性が自宅の離れにあるトイレから出たところ、外にクマがいて襲われたということです。クマは体長1メートル50センチほどで