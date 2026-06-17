北中米ワールドカップ初戦でスウェーデンに大敗を喫したチュニジア代表のサブリ・ラムシ監督が解任された。大会中に解任された監督はこれまでにもいたが、たった１試合でチームを追われるのはワールドカップ史上初だという。チュニジア戦に向けてトレーニングをする日本代表の選手たち photo by JMPAそのチュニジア代表は、誰も想像しなかったレベルの大混乱のなかにある。権力のトップまで巻き込んだ政治的なドラマが起こり、