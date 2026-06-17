混み合うフードコートでは、なかなか席が確保できず困ってしまいますよね。じっと待っているだけではいつまでも食事ができないため、ママスタコミュニティのあるママも、食べ終わりそうな人の近くで待ったり声をかけたりするようですが……。『フードコートで席がないとき、食べ終わりそうな人の近くで待つのはダメなの？席が確保できないときは、そろそろ終わりそうですか？と聞いたり、「席がないじゃん」と子どもに言わせた