けさ、北海道の函館の隣の北斗市で自転車に乗った50代の女性が右折するスクールバスにはねられました。この事故で、女性は病院に運ばれましたが、意識不明の重体です。スクールバスには運転手と9人の高校生が乗っていましたが、けがはありません。現場は信号機のある交差点で、警察が事故の原因を調べています。