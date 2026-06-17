東京・新宿区でマッチングアプリで知り合った男性に対し、ぼったくり営業を繰り返していたとみられる男女4人が警視庁に逮捕されました。逮捕されたのは沓沢大樹容疑者（31）ら男女4人で、今年2月、マッチングアプリで知り合った20代の男性を新宿区のレンタルスペースに誘い出し、メニュー表にない高額な酒を大量に注文。その後、支払いをめぐる男性とのやり取りに時間がかかり損失が出たとして賠償金名目などでおよそ54万円をだま